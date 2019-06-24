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В Екатеринбурге раздают брошюры, очерняющие защитников сквера

14:03, 24 Июнь 2019
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Фото: читатель ЕТВ
Неизвестные авторы нашли организаторов майских протестов.
Неизвестные раздают екатеринбуржцам брошюры о протестах в сквере у Драмтеатра. Авторы представляют свою трактовку конфликта, называют организаторов акций за сохранение сквера и считают, что эти люди подставляют горожан.

В брошюре сказано, что из-за протестов в сквере Екатеринбург может лишиться Универсиады, 300-летнего юбилея города, второй ветки метро, грантов для УрФУ и денег из Москвы. Подробно расписывается, какие наказания предусмотрены за участие в несанкционированных акциях протеста. Выходных данных у брошюры нет.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Скверная история, протесты, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург
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