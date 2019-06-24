В Екатеринбурге раздают брошюры, очерняющие защитников сквера
14:03, 24 Июнь 2019
Неизвестные авторы нашли организаторов майских протестов.
Неизвестные раздают екатеринбуржцам брошюры о протестах в сквере у Драмтеатра. Авторы представляют свою трактовку конфликта, называют организаторов акций за сохранение сквера и считают, что эти люди подставляют горожан.
В брошюре сказано, что из-за протестов в сквере Екатеринбург может лишиться Универсиады, 300-летнего юбилея города, второй ветки метро, грантов для УрФУ и денег из Москвы. Подробно расписывается, какие наказания предусмотрены за участие в несанкционированных акциях протеста. Выходных данных у брошюры нет.
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