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Макаровский мост начали испытывать грузовиками

12:46, 24 Июнь 2019
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Фото: скриншот трансляции ЕТВ
Рабочие ищут дефекты в асфальте.

Покрытие на Макаровском мосту в Екатеринбурге начали испытывать грузовиками. Сначала четыре машины весом 22 тонны каждая должны проехать по мосту, чтобы проверить, выдержит ли путепровод такую нагрузку. Это статические испытания. Но мост ждет еще динамическая проверка. «На динамике две машины проедут по пролетному строению с порожком 25 и 50 миллиметров», — рассказал ЕТВ Александр, который следит за работой.

Также на Макаровском мосту сделают трюк — прыжок через доску 50 сантиметров. Такой прыжок имитирует образование неровностей и выбоин в асфальте. По словам Александра, пока с испытаниями никаких проблем нет. «Наверняка с 1 июля можно будет ехать», — отметил рабочий. Проверять путепровод тяжеловесами закончат сегодня, 24 июня, в 21:00. Полную трансляцию с Макаровского моста смотрите ниже:

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Напомним, Макаровский мост закрыли для автомобилей и трамваев 1 июня. Сейчас он доступен только пешеходам. Машины смогут ездить по путепроводу с 1 июля.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Отрезок Макаровского моста, Свердловская область , ремонт дорог, мост, Макаровский мост, Екатеринбург
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