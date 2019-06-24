Макаровский мост начали испытывать грузовиками

Покрытие на Макаровском мосту в Екатеринбурге начали испытывать грузовиками. Сначала четыре машины весом 22 тонны каждая должны проехать по мосту, чтобы проверить, выдержит ли путепровод такую нагрузку. Это статические испытания. Но мост ждет еще динамическая проверка. «На динамике две машины проедут по пролетному строению с порожком 25 и 50 миллиметров», — рассказал ЕТВ Александр, который следит за работой.

Также на Макаровском мосту сделают трюк — прыжок через доску 50 сантиметров. Такой прыжок имитирует образование неровностей и выбоин в асфальте. По словам Александра, пока с испытаниями никаких проблем нет. «Наверняка с 1 июля можно будет ехать», — отметил рабочий. Проверять путепровод тяжеловесами закончат сегодня, 24 июня, в 21:00. Полную трансляцию с Макаровского моста смотрите ниже: