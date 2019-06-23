Мэрия отказалась отдать фонду Окунева и Шахрина участок на Ленина
Мэрия Екатеринбурга неожиданно забыла, что обещала отдать фонду «Город может» участок проспекта Ленина от Гагарина от Восточной. На «Горсовете», посвященному благоустройству проспекта, сооснователь фонда и автор идеального газона в Екатеринбурге Юрий Окунев заявил, что «Город может» договорился с администрацией о предоставлении участка от Гагарина до Восточной, но в мае выяснилось, что с улицы снимают асфальтовое покрытие.
Нам об этом не сказали. И сейчас такая ситуация. Я встречался с Высокинским. Он лично обещал приехать и посмотреть, потому что-то, что сейчас происходит, идет полностью вразрез с нашими планами.
Теперь, пока глава Екатеринбурга не разберется в ситуации, у фонда «Город может» не получится сделать проспект Ленина красивее и удобнее для окружающих. Сколько времени займет решение вопроса, неизвестно.
Напомним, ранее фонд Владимира Шахрина и Юрия Окунева благоустроил территорию возле«Коляда-театра». Николай Коляда остался доволен новым газоном.