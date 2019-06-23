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Мэрия отказалась отдать фонду Окунева и Шахрина участок на Ленина

17:46, 23 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Сначала администрация дала согласие на то, чтобы организация благоустроила отрезок улицы от Гагарина до Восточной. Но потом забыла об этом.

Мэрия Екатеринбурга неожиданно забыла, что обещала отдать фонду «Город может» участок проспекта Ленина от Гагарина от Восточной. На «Горсовете», посвященному благоустройству проспекта, сооснователь фонда и автор идеального газона в Екатеринбурге Юрий Окунев заявил, что «Город может» договорился с администрацией о предоставлении участка от Гагарина до Восточной, но в мае выяснилось, что с улицы снимают асфальтовое покрытие.

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На благоустройство в Екатеринбурге без слез не взглянешь — но изменить ситуацию можем только мы.

Нам об этом не сказали. И сейчас такая ситуация. Я встречался с Высокинским. Он лично обещал приехать и посмотреть, потому что-то, что сейчас происходит, идет полностью вразрез с нашими планами.

Юрий Окунев
бизнесмен, меценат

Теперь, пока глава Екатеринбурга не разберется в ситуации, у фонда «Город может» не получится сделать проспект Ленина красивее и удобнее для окружающих. Сколько времени займет решение вопроса, неизвестно.

Напомним, ранее фонд Владимира Шахрина и Юрия Окунева благоустроил территорию возле«Коляда-театра». Николай Коляда остался доволен новым газоном.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Ленина, Администрация Екатеринбурга, Город может, фонд, мэрия , Екатеринбург, Юрий Окунев
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