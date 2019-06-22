Мусульмане отремонтируют старинный особняк Миллера на Шейнкмана

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Согласно заключению , содержащемуся в историко-культурной экспертизе , особняк находится в аварийном состоянии и нуждается в скорейшей реконструкции. Проектом предусмотрено восстановление объекта , а также вестибюль , пост охраны , административные помещения. Мусульмане планируют организовать в здании культурный центр.





В 2017 году управление госохраны подало в суд на мусульман , требуя вернуть особняк в госсобственность — долгое время на объекте не было никаких работ. Их невозможно было начать без экспертизы. Сейчас она есть , так что община сможет в скором времени приступить к облагораживанию объекта.





Особняк статского советника Ф. Л. Миллера был построен в середине XIX века архитектором Падучевым в стиле классицизма с элементами эклектики.

Управление госохраны объектов культурного наследия опубликовало на своем сайте экспертное заключение и проектную документацию по восстановлению особняка Ф. Л. Миллеранаходящегося на Шейнкмана18. Заказчиком выступило региональное духовное управление мусульманкоторому принадлежит здание.