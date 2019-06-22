Мусульмане отремонтируют старинный особняк Миллера на Шейнкмана
17:16, 22 Июнь 2019
Ранее управление госохраны подавало на собственника здания в суд из-за аварийного состояния объекта.
Управление госохраны объектов культурного наследия опубликовало на своем сайте экспертное заключение и проектную документацию по восстановлению особняка Ф. Л. Миллера, находящегося на Шейнкмана, 18. Заказчиком выступило региональное духовное управление мусульман, которому принадлежит здание.
Согласно заключению, содержащемуся в историко-культурной экспертизе, особняк находится в аварийном состоянии и нуждается в скорейшей реконструкции. Проектом предусмотрено восстановление объекта, а также вестибюль, пост охраны, административные помещения. Мусульмане планируют организовать в здании культурный центр.
В 2017 году управление госохраны подало в суд на мусульман, требуя вернуть особняк в госсобственность — долгое время на объекте не было никаких работ. Их невозможно было начать без экспертизы. Сейчас она есть, так что община сможет в скором времени приступить к облагораживанию объекта.
Особняк статского советника Ф. Л. Миллера был построен в середине XIX века архитектором Падучевым в стиле классицизма с элементами эклектики.
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