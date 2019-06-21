Запасов воды в Екатеринбурге хватит на четыре месяца
18:31, 21 Июнь 2019
В мэрии уверяют, что накопленных после паводков ресурсов будет достаточно.
За паводки в Екатеринбурге накопилось воды на четыре месяца. Так, на 95% наполнились Верхне-Макаровское и Волчихинское водохранилища. В прошлом году накопленный за паводок объем водных запасов не превышал 83%, сообщили в мэрии.
Паводок завершился в первых числах июня. Приточность пошла на спад, и водохранилища перестали наполняться. Сегодня в Волчихинское водохранилище поступает 3,5 кубометра в секунду. Екатеринбургу необходимо 6,5 кубометра. Отмечается, что за сутки жители Екатеринбурга тратят примерно 450 тысяч кубометров холодной воды.
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