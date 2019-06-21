Запасов воды в Екатеринбурге хватит на четыре месяца

За паводки в Екатеринбурге накопилось воды на четыре месяца. Так , на 95% наполнились Верхне-Макаровское и Волчихинское водохранилища. В прошлом году накопленный за паводок объем водных запасов не превышал 83%, сообщили в мэрии.



