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В выходные погода одарит Екатеринбург и солнцем, и дождем

08:17, 21 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Июньский уикенд окажется переменчивым. Будьте готовы к этому.

Предпоследние июньские выходные будут капризными. Солнце сменят дождь и даже гроза, поэтому будьте на чеку. И не оставайтесь на природе, если вдруг услышите гром. Лучше наблюдать за молниями из дома.

Но осадки ожидаются только в воскресенье, а пока в пятницу нам обещают +23 градуса Цельсия днем и солнечно. Но северо-западный ветер до 15 метров в секунду не даст вам перегреться. В субботу, 22 июня, горожане увидят похожую картину. Разве что температура понизится на пару градусов. А уже в воскресенье, 23 июня, будет пасмурно, а после обеда дождливо. К вечеру воздух разогреется до +27 и пройдет гроза, пишут на Gismeteo. Усилится западный ветер — до 17 метров в секунду.

Стройте планы на уикенд заранее, чтобы не попасть под власть грозовых туч. И тогда ничего не испортит вам настроение. Мы надеемся.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, солнце, дождь, гроза, жара, синоптики, лето, погода , Екатеринбург
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