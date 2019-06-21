В Екатеринбурге перекроют движение между улицами Городской и Чемпионов
18:12, 21 Июнь 2019
Водителям придется объезжать участок два месяца.
Дорожники закроют движение между улицами Городской и Чемпионов в Екатеринбурге. Ограничения продлятся с 22 июня по 30 августа, рассказали в пресс-службе мэрии.
Водителям придется объезжать участок по улицам Городской, Предельной, Умельцев, Новосибирской 2-й и Лучистой. Автомобилистам советуют быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.
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