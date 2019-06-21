Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге перекроют движение между улицами Городской и Чемпионов

18:12, 21 Июнь 2019
119a8414.jpg
Фото: ЕТВ
Водителям придется объезжать участок два месяца.
Дорожники закроют движение между улицами Городской и Чемпионов в Екатеринбурге. Ограничения продлятся с 22 июня по 30 августа, рассказали в пресс-службе мэрии.

Водителям придется объезжать участок по улицам Городской, Предельной, Умельцев, Новосибирской 2-й и Лучистой. Автомобилистам советуют быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

Завидуйте молча
На благоустройство в Екатеринбурге без слез не взглянешь.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге перекроют движение между улицами Городской и Чемпионов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, перкрытия
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
На сцене
Религиозная тема и театр
Религиозная тема и театр
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
От Светланы Зенковой
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.