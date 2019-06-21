Очередной директор «Водоканала» ушел в отставку
18:55, 21 Июнь 2019
Сегодня у Игоря Дубровина был последний рабочий день.
Директор ЕМУП «Водоканал» Игорь Дубровин подал в отставку. Сегодня у него был последний рабочий день. Эту информацию ЕТВ подтвердили в предприятии, заметив, что за подробностями стоит обратиться в пресс-службу мэрии. Там оперативно пока не смогли прокомментировать новость.
Иван Дубровин стал директором «Водоканала» в марте, сменив Евгения Буженинова. Тот, в свою очередь, занял этот пост весной 2018 года, когда предыдущий руководитель Александр Ковальчик стал министром экономики Свердловской области.
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