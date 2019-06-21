Очередной директор «Водоканала» ушел в отставку

Директор ЕМУП « Водоканал» Игорь Дубровин подал в отставку. Сегодня у него был последний рабочий день. Эту информацию ЕТВ подтвердили в предприятии , заметив , что за подробностями стоит обратиться в пресс-службу мэрии. Там оперативно пока не смогли прокомментировать новость.



