В Екатеринбурге закрыли проход на Метеогорку

Проход на Метеогорку в Екатеринбурге закрыли. Об этом на странице в Facebook сообщил политолог Дмитрий Москвин. «Теперь, чтобы подняться к смотровой площадке, надо идти вместе с машинами в обход. Тротуара при подъеме нет, риск встретиться с машиной достаточный. Вот, спрашивается, зачем? Опять благоустройство по Высокинскому, называется?» — написал Москвин.