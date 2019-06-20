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В Екатеринбурге закрыли проход на Метеогорку

14:12, 20 Июнь 2019
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Фото: Facebook Дмитрия Москвина
Чтобы подняться на смотровую площадку, теперь придется идти с машинами в обход.

Проход на Метеогорку в Екатеринбурге закрыли. Об этом на странице в Facebook сообщил политолог Дмитрий Москвин. «Теперь, чтобы подняться к смотровой площадке, надо идти вместе с машинами в обход. Тротуара при подъеме нет, риск встретиться с машиной достаточный. Вот, спрашивается, зачем? Опять благоустройство по Высокинскому, называется?» — написал Москвин.

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Метеогорка в уральской столице выполняет функцию смотровой площадки. Ее можно найти между улицами Декабристов и Народной Воли. Высота объекта — 282 метра над уровнем воды. Прежнее название горки «Обсерваторская». В 1836 году на этом месте организовали обсерваторию и метеорологическую станцию.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Метеогорка, Свердловская область , Екатеринбург
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