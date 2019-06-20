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В Екатеринбурге за 160 миллионов отреставрируют бывшую консисторию

08:18, 20 Июнь 2019
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Фото: wikipedia
Теперь в здании на проспекте Ленина находится Уральская консерватория имени М.П. Мусоргского. Дом является объектом культурного наследия.

Федералы выделят 160,6 миллиона рублей на реставрацию здания консистории, которое расположено в Екатеринбурге на проспекте Ленина, 26 (по соседству с Колледжем имени И.И. Ползунова). Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

Сейчас в доме 1737–1739 годов постройки находится Уральская консерватория имени М.П. Мусоргского. Но бывшая консистория уже в аварийном состоянии, поэтому ее необходимо ремонтировать. Кроме того, она является памятником культурного наследия.

Подрядчику придется переделать основание дома, фундамент, кладки, восстановить ограждающие, металлические, деревянные конструкции, распорные системы, а также воссоздать детали и конструкции из камней. Вместе с тем, победителю аукциона нужно обновить декоративно-художественные покраски, штукатурку, лепнину. Полностью реставрацию должны завершить к 30 октября 2020 года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, госзакупки, Ремонт, консерватория, деньги, реставрация, Екатеринбург
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