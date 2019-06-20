Пение соловья: в «городе бесов» появилось граффити о Соловьеве

На набережной Исети в Екатеринбурге появилось граффити, на котором изображен экран телевизора. На антенне сидит чирикающий и испускающий помет соловей. Фотографию опубликовал телеграм-канал Street Art Hunter. «Художник из Екатеринбурга передает привет »журналисту» из Москвы!» — подписали кадр.

Граффити посвящено телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «городом бесов», а потом добавил, что местные жители — это «козлища». Екатеринбуржцы откликнулись на слова журналиста и поставили указатель «город бесов» на Кольцовском тракте по пути из аэропорта. Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил заменить табличку на «город храбрых» — и на следующее утром она появилась.