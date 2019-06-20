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Химмаш построили с третьей попытки

18:41, 20 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка, посвященная району на берегу берегу Нижне-Исетского пруда.
Музей истории Екатеринбурга продолжает свой проект-летопись «Екатеринбург — город семи районов». Если первой главой был Уралмаш, которому была посвящена серия выставок и книга воспоминаний, следом была история Кольцово, то теперь на очереди — соцгородок Химмаш. Встречайте.
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«Это выставка, а также авторские экскурсии по Химмашу и спектакль «Бабушкин дом» — часть нашего глобального проекта «Екатеринбург — город семи районов», — рассказал директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменских. — «Интересно, что Химмаш похож на первый район, с которого мы начали. На Уралмаш. И по названию и по некоторой обособленности, которая выражается, например, в том, что коренные жители о поездке в центр говорят: «поехали в город».

«История Химмаша могла начаться в 1930 году. И мы сейчас бы говори о конструктивизме. Район должен был возникнуть вокруг завода машиностроения. Был такой проект. И он даже начал воплощаться в жизнь: построили узкоколейку, несколько бараков для рабочих, приступили к созданию цехов. Но потом все свернули, перекинув все средства на Уралмаш. Следующая попытка была в 1940 году. И опять стройку успели начать. И снова не получилось. А собираться в единое целое район начал только во время Великой Отечественной войны, когда на это место эвакуировали завод Большевик“. Это и было рождением Химмаша», — рассказал экскурсовод и краевед Александр Думчиков.

Расти ввысь Химмаш начал в 50-х годах, когда на парадной улице Грибоедова возвели «сталинки», но активное возведение жилых кварталов началось в конце 60-х. Причем уже тогда идея «соцгорода» эволюционировала во что-то более камерное. В соцгородок.

«В этом мне видится разворот от завода к людям, к их быту, жизни», — замечает Александр Думчиков.

Сейчас Химмаш — окраинный район, который, если судить по внешнему виду, пребывает в упадке. Но раньше, 50 лет назад, он был, судя по воспоминаниям коренных жителей, жемчужиной советского модернизма. И уютным местом для жизни.

Чтобы понять это, достаточно посетить выставку в Музее и посмотреть не только фото, но и послушать записи интервью людей, которые помнят, как жилось раньше, когда «трава была выше, а небо голубее».
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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, Химмаш, Музей истории Екатеринбурга, Сергей Каменский
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