Химмаш построили с третьей попытки

«История Химмаша могла начаться в 1930 году. И мы сейчас бы говори о конструктивизме. Район должен был возникнуть вокруг завода машиностроения. Был такой проект. И он даже начал воплощаться в жизнь: построили узкоколейку, несколько бараков для рабочих, приступили к созданию цехов. Но потом все свернули, перекинув все средства на Уралмаш. Следующая попытка была в 1940 году. И опять стройку успели начать. И снова не получилось. А собираться в единое целое район начал только во время Великой Отечественной войны, когда на это место эвакуировали завод „Большевик“. Это и было рождением Химмаша», — рассказал экскурсовод и краевед Александр Думчиков.

Расти ввысь Химмаш начал в 50-х годах, когда на парадной улице Грибоедова возвели «сталинки», но активное возведение жилых кварталов началось в конце 60-х. Причем уже тогда идея «соцгорода» эволюционировала во что-то более камерное. В соцгородок.

«В этом мне видится разворот от завода к людям, к их быту, жизни», — замечает Александр Думчиков.

Сейчас Химмаш — окраинный район, который, если судить по внешнему виду, пребывает в упадке. Но раньше, 50 лет назад, он был, судя по воспоминаниям коренных жителей, жемчужиной советского модернизма. И уютным местом для жизни.

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Чтобы понять этодостаточно посетить выставку в Музее и посмотреть не только фотоно и послушать записи интервью людейкоторые помняткак жилось раньшекогдатрава была вышеа небо голубее».