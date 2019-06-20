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ГИБДД запретила парковаться напротив главного корпуса УрФУ

16:24, 20 Июнь 2019
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Вид на выходе из ГУКа УрФУ на Мира, 19
Фото: группа УрФУ, vk.com
Где будут оставлять автомобили гости Венского фестиваля, никто не подумал.

Госавтоинспекция Екатеринбурга запретила парковаться в районе площади Кирова напротив Уральского федерального университета. Запрет на парковку начал действовать с 15 июня, а это значит, что гости Венского фестиваля не смогут оставить свои автомобили на привычном месте. Или смогут, но тогда нужно быть готовыми к тому, что машину увезут на эвакуаторе. Организатор Венского фестиваля Мария Зашляпина предупредила об этом на странице в Facebook.

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«Это решение было принято после многочисленных жалоб жителей окрестных домов на любителей курить кальяны по ночам и слушать музыку через сабвуферы в багажниках. Мы и сами во время фестиваля неоднократно жаловались на шум со стороны парковки. <…> Пешеходам по-прежнему нужно обходить площадь по краям и переходить дорогу по зебре, или на светофоре. По центру стоят вежливые сотрудники ГИБДД и собирают штрафы с любителей музыки», — уточнила Зашляпина. Также организатор фестиваля добавила, что на площадь могут поставить волонтеров, чтобы они предупреждали о запрете на парковку, но лучше знать о таких нюансах заранее.

В 2019 году Венский фестиваль музыкальных фильмов начнется 3 июля. Что ждать от него, читайте в материале ЕТВ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , ГИБДД, парковка, запрет, УРФУ, Венский фестиваль
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