ГИБДД запретила парковаться напротив главного корпуса УрФУ

«Это решение было принято после многочисленных жалоб жителей окрестных домов на любителей курить кальяны по ночам и слушать музыку через сабвуферы в багажниках. Мы и сами во время фестиваля неоднократно жаловались на шум со стороны парковки. <…> Пешеходам по-прежнему нужно обходить площадь по краям и переходить дорогу по зебре, или на светофоре. По центру стоят вежливые сотрудники ГИБДД и собирают штрафы с любителей музыки», — уточнила Зашляпина. Также организатор фестиваля добавила, что на площадь могут поставить волонтеров, чтобы они предупреждали о запрете на парковку, но лучше знать о таких нюансах заранее.

В 2019 году Венский фестиваль музыкальных фильмов начнется 3 июля. Что ждать от него, читайте в материале ЕТВ.