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Екатеринбургские рекламщики завоевали десятого «Каннского льва»

10:38, 20 Июнь 2019
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Скриншот видео / Youtube
Агентство «Восход» наградили за ролик о пропаганде в новостях.
Рекламное агентство «Восход» взяло бронзового «Каннского льва». Екатеринбуржцев отметили за ролик о разнице между пропагандой и новостями, снятый для телеканала «Дождь».

«Бронза! Первый [„Каннский лев"] в этом году, может быть последний, но десятый на нашей полке! Движение по восходящей — самый дурацкий слоган, но он наш!» — написал на Facebook арт-директор Восхода“ Вячеслав Деревянных. На фестивалеКаннские львы“ агентство заявлялось в девяти номинациях, еще одну награду оно может получить сегодня.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, "Каннский лев", рекламное агентство "Восход", реклама, Екатеринбург
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