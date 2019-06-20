Екатеринбургские рекламщики завоевали десятого «Каннского льва»

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«Бронза! Первый [„Каннский лев"] в этом году, может быть последний, но десятый на нашей полке! Движение по восходящей — самый дурацкий слоган, но он наш!» — написал на Facebook арт-директор „Восхода“ Вячеслав Деревянных. На фестивале „Каннские львы“ агентство заявлялось в девяти номинациях, еще одну награду оно может получить сегодня.