Екатеринбургские рекламщики завоевали десятого «Каннского льва»
10:38, 20 Июнь 2019
Агентство «Восход» наградили за ролик о пропаганде в новостях.
Рекламное агентство «Восход» взяло бронзового «Каннского льва». Екатеринбуржцев отметили за ролик о разнице между пропагандой и новостями, снятый для телеканала «Дождь».
«Бронза! Первый [„Каннский лев"] в этом году, может быть последний, но десятый на нашей полке! Движение по восходящей — самый дурацкий слоган, но он наш!» — написал на Facebook арт-директор „Восхода“ Вячеслав Деревянных. На фестивале „Каннские львы“ агентство заявлялось в девяти номинациях, еще одну награду оно может получить сегодня.
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