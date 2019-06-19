Высокинский решил проектировать вторую ветку метро вопреки Минтрансу

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал решение Минтранса по финансированию проектирования второй ветки метро. Ведомство рекомендовало премьер-министру отказаться от выделения средств из федерального бюджета на неэффективный проект: пассажиропоток падает , а остальные виды транспорта хорошо развиваются. Мэр заявил , что останавливать проектные работы не намерены — 150 миллионов обещают найти в местном бюджете.





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