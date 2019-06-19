Высокинский решил проектировать вторую ветку метро вопреки Минтрансу
15:54, 19 Июнь 2019
После подготовки документации грядет второй поход за федеральными деньгами.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал решение Минтранса по финансированию проектирования второй ветки метро. Ведомство рекомендовало премьер-министру отказаться от выделения средств из федерального бюджета на неэффективный проект: пассажиропоток падает, а остальные виды транспорта хорошо развиваются. Мэр заявил, что останавливать проектные работы не намерены — 150 миллионов обещают найти в местном бюджете.
«Главная гарантия выделения средств на метро — разработанная техническая документация. Подготовив ее, мы будем добиваться выделения федеральных средств на вторую ветку», — заявил Высокинский. Данные о пассажиропотоке он поспешил опровергнув, списав падения на сезонные колебания.
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За 2018 год количество пассажиров екатеринбургского метрополитена сократилось на один миллион человек. Согласно прогнозу экономического отдела мэрии, к 2021 году под землей будут ездить 48,3 миллиона человек — меньше, чем в 2017 году. ЕТВ выяснял, нужно ли Екатеринбургу строить вторую ветку подземки или можно обойтись наземным транспортом. Читайте здесь. В числе аргументов за строительство второй ветки приводят сокращение мест концентрации ДТП на 25%, перераспределение 45% транспортного потока и экологичность. Все о проекте второй ветке и о том, сколько времени придется ее ждать, вы можете узнать здесь.
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