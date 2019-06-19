Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге изменили режим работы светофоров на Бакинских-Победы

08:18, 19 Июнь 2019
image.jpg
Фото: pixabay
На аварийном участке ездить стало безопаснее.

Перекресток Бакинских Комиссаров-Победы стал безопаснее для автомобилистов. На этом участке, как утверждает в Facebook автоэксперт Дмитрий Ларионов, «машины регулярно летают и бьются». Но теперь там изменили режим работы светофоров.

Екатеринбуржец направил обращение в администрацию города, и ему пришел ответ. «В целях повышения уровня безопасности движения на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Победы 14.06.2019 внесены корректировки в режим координации светофорных объектов…» — сказано в письме. Какие именно изменения коснулись светофоров, в комитете по транспорту не пояснили.

Осужденные и осуждаемые
Истории фонда «Город без наркотиков» и жертв полицейских провокаций.

Ранее Дмитрию Ларионову отвечали в мэрии, что изменение работы светофоров повлечет за собой заторы. Но сейчас, кажется, передумали.

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге изменили режим работы светофоров на Бакинских-Победы»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, светофор, перекресток, аварии, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Союз читателей
Как книги влияют на мозг?
Как книги влияют на мозг?
От Светланы Зенковой
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
20 июня в 19:00
С Денис Демидов