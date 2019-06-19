В Екатеринбурге изменили режим работы светофоров на Бакинских-Победы

Перекресток Бакинских Комиссаров-Победы стал безопаснее для автомобилистов. На этом участке, как утверждает в Facebook автоэксперт Дмитрий Ларионов, «машины регулярно летают и бьются». Но теперь там изменили режим работы светофоров.

Екатеринбуржец направил обращение в администрацию города, и ему пришел ответ. «В целях повышения уровня безопасности движения на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Победы 14.06.2019 внесены корректировки в режим координации светофорных объектов…» — сказано в письме. Какие именно изменения коснулись светофоров, в комитете по транспорту не пояснили.