В Екатеринбурге изменили режим работы светофоров на Бакинских-Победы
08:18, 19 Июнь 2019
На аварийном участке ездить стало безопаснее.
Перекресток Бакинских Комиссаров-Победы стал безопаснее для автомобилистов. На этом участке, как утверждает в Facebook автоэксперт Дмитрий Ларионов, «машины регулярно летают и бьются». Но теперь там изменили режим работы светофоров.
Екатеринбуржец направил обращение в администрацию города, и ему пришел ответ. «В целях повышения уровня безопасности движения на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Победы 14.06.2019 внесены корректировки в режим координации светофорных объектов…» — сказано в письме. Какие именно изменения коснулись светофоров, в комитете по транспорту не пояснили.
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Ранее Дмитрию Ларионову отвечали в мэрии, что изменение работы светофоров повлечет за собой заторы. Но сейчас, кажется, передумали.
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