Таблички «город бесов» заполонили Екатеринбург
11:21, 19 Июнь 2019
Надписи появляются в центре уральской столицы.
Акция «город бесов» в Екатеринбурге продолжается. Сегодня горожане заметили таблички возле сквера у Драмтеатра и на Малышева, 84. Также «город бесов» наклеили на скамейку в Литературном квартале.
Указатель «город бесов» поставили 17 июня на Кольцовском тракте на пути из аэропорта в Екатеринбург. Автором нового арт-объекта неизвестен; ему грозит штраф в десять тысяч. Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил заменить табличку на «город храбрых» — и на следующее утром она появилась.
«Городом бесов» Екатеринбург назвал журналист Владимир Соловьев. Виной тому стали протесты в сквере у Драмтеатра.» И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил Соловьев противникам храма и грозился приехать в столицу Урала, чтобы «чертей гонять».
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