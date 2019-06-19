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Таблички «город бесов» заполонили Екатеринбург

11:21, 19 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Надписи появляются в центре уральской столицы.
Акция «город бесов» в Екатеринбурге продолжается. Сегодня горожане заметили таблички возле сквера у Драмтеатра и на Малышева, 84. Также «город бесов» наклеили на скамейку в Литературном квартале.

Указатель «город бесов» поставили 17 июня на Кольцовском тракте на пути из аэропорта в Екатеринбург. Автором нового арт-объекта неизвестен; ему грозит штраф в десять тысяч. Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил заменить табличку на «город храбрых» — и на следующее утром она появилась.

«Городом бесов» Екатеринбург назвал журналист Владимир Соловьев. Виной тому стали протесты в сквере у Драмтеатра.» И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил Соловьев противникам храма и грозился приехать в столицу Урала, чтобы «чертей гонять».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Скверная история, город храбрых, город бесов, Екатеринбург
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