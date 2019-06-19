«Снова сквер»: в Екатеринбурге начали вырубать деревья на Куйбышева
10:08, 19 Июнь 2019
Горожане заметили, что рабочие уничтожают зеленые насаждения на набережной Исети вблизи ЖК «Эверест».
Утром 19 июня на набережной реки Исеть в районе улицы Куйбышева начали вырубать деревья. Это заметили сразу несколько горожан, в том числе директор Антимузея компьютеров Сергей Мартьянов. Он выложил об этом пост в Facebook.
Также Сергей Мартьянов выложил видео с вырубкой:
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По фотографиям понятно, что пострадали большие деревья, которые росли вдоль дороги и на возвышении на набережной.
Набережную в этом месте сейчас реконструируют — подрядчик должен закончить участок от Малышева до Куйбышева до конца июля. А через мост вскоре должно начаться строительство Ледовой арены УГМК.
В пресс-службе мэрии на вопрос ЕТВ ответили, что работы, действительно, ведутся в рамках реконструкции, но это не вырубка.
«Это не вырубка сквера. Это работы по реконструкции зеленых насаждений в ходе создания набережной от Малышева до Куйбышева. Вырубаются больные деревья и деревья с опасным наклоном кровли. На месте убранных появятся новые деревья и кустарники. Их посадят в ходе реконструкции набережной», — добавили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
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