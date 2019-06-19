«Снова сквер»: в Екатеринбурге начали вырубать деревья на Куйбышева





В пресс-службе мэрии на вопрос ЕТВ ответили , что работы , действительно , ведутся в рамках реконструкции , но это не вырубка.





« Это не вырубка сквера. Это работы по реконструкции зеленых насаждений в ходе создания набережной от Малышева до Куйбышева. Вырубаются больные деревья и деревья с опасным наклоном кровли. На месте убранных появятся новые деревья и кустарники. Их посадят в ходе реконструкции набережной», — добавили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Набережную в этом месте сейчас реконструируют — подрядчик должен закончить участок от Малышева до Куйбышева до конца июля. А через мост вскоре должно начаться строительство Ледовой арены УГМК.