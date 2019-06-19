Подрядчика для академии Карполя нашли со второго раза
13:46, 19 Июнь 2019
Компания «Регионспецстрой» выиграла тендер на 421 миллион.
Свердловские власти нашли компанию, которая спроектирует и построит академию волейбола имени легендарного тренера Николая Карполя. Согласно протоколу тендера на сайте госзакупок, победителем стало ООО «Регионспецстрой». Стоимость контракта — 421,6 миллиона рублей (начальная цена). Только эту заявку признали соответствующей требованиям. Компания занимается реставрацией и проектированием с 2007 года. Среди последних госзаказов — строительство Дворца технического творчества в Верхней Пышме. Прошлый конкурс на поиск подрядчика провалился — у «Регионспецстроя» не было конкурентов.
Спортивный комплекс планируют построить в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова на участке в 5,5 тысяч квадратных метров. Академия будет состоять из десятиэтажного здания общежития на 30 комнат с тренировочным блоком, столовой и административными помещениями. Начальная цена контракта — 412 миллионов рублей. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года.
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