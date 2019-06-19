Подрядчика для академии Карполя нашли со второго раза





Спортивный комплекс планируют построить в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова на участке в 5,5 тысяч квадратных метров. Академия будет состоять из десятиэтажного здания общежития на 30 комнат с тренировочным блоком , столовой и административными помещениями. Начальная цена контракта — 412 миллионов рублей. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года.

