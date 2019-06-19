Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге

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Тем временем, стоимость проезда в метро увеличилась до 32 рублей. Этот вид транспорта исключили из тарифов Екарты.

В бюджет Екатеринбурга на 2019 год было заложено 115 миллионов рублей на проектирование второй ветки метро. Появление линии анонсировали в плане мероприятий к 300-летию города. К 2023 году город мечтал получить 12 станций: соединить ВИЗ и ЖБИ и продлить первую линию. На строительство подземки планируют потратить 76,3 миллиарда рублей: 74,5 миллиарда из федерального бюджетаиз казны свердловской области — 900 миллионовостальное — муниципальные средства.