Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
12:55, 19 Июнь 2019
Дмитрию Медведеву рекомендуют отказаться от трат из федерального бюджета на проектирование.
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города. Такой вывод следует из письма руководителя ведомства Евгения Дитриха на имя главы правительства Дмитрия Медведева. Документ опубликовали ЕАН. В Минтрансе заключили, что эффекта от строительства второй ветки не будет: пассажиропоток упал, а другие виды транспорта хорошо развиваются. Также в Свердловской области не рассчитали затраты на строительство. Заключение министерства — деньги на проектирование ветки должны найти в бюджете города, или привлечь внебюджетные источники.
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В бюджет Екатеринбурга на 2019 год было заложено 115 миллионов рублей на проектирование второй ветки метро. Появление линии анонсировали в плане мероприятий к 300-летию города. К 2023 году город мечтал получить 12 станций: соединить ВИЗ и ЖБИ и продлить первую линию. На строительство подземки планируют потратить 76,3 миллиарда рублей: 74,5 миллиарда из федерального бюджета, из казны свердловской области — 900 миллионов, остальное — муниципальные средства.
Тем временем, стоимость проезда в метро увеличилась до 32 рублей. Этот вид транспорта исключили из тарифов Екарты.
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