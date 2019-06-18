В Екатеринбурге на 10 дней перекроют улицу Гастелло и переулок Широкий
12:50, 18 Июнь 2019
Рабочие будут восстанавливать благоустройство.
Дорожники на десять дней закрывают улицу Гастелло и переулок Широкий. Весной там прокладывали ливневку, а теперь будут восстанавливать благоустройство. Работы начнутся 19 июня.
Специалисты ООО »Брусника» приведут в порядок переулок Широкий от дома № 32а на Гастелло до Щербакова, а также Гастелло от дома № 22 до Широкого. Автомобилистам придется объезжать указанный участок по улицам Мраморской, Дальневосточной, а также — по площади Жуковского, переулкам Каслинскому и Гончарному.
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