Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге на 10 дней перекроют улицу Гастелло и переулок Широкий

12:50, 18 Июнь 2019
img_0632.JPG
Фото: ЕТВ
Рабочие будут восстанавливать благоустройство.

Дорожники на десять дней закрывают улицу Гастелло и переулок Широкий. Весной там прокладывали ливневку, а теперь будут восстанавливать благоустройство. Работы начнутся 19 июня.

Специалисты ООО »Брусника» приведут в порядок переулок Широкий от дома № 32а на Гастелло до Щербакова, а также Гастелло от дома № 22 до Широкого. Автомобилистам придется объезжать указанный участок по улицам Мраморской, Дальневосточной, а также — по площади Жуковского, переулкам Каслинскому и Гончарному.

Уступи храму место
Вспоминаем историю площадок-фаворитов под храм святой Екатерины.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге на 10 дней перекроют улицу Гастелло и переулок Широкий»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, перекрытия, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
19 июня в 19:00
С Денис Демидов
Как книги влияют на мозг?
18 июня в 19:00
С Алексей Сальников
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.