В Екатеринбурге на 10 дней перекроют улицу Гастелло и переулок Широкий

Дорожники на десять дней закрывают улицу Гастелло и переулок Широкий. Весной там прокладывали ливневку, а теперь будут восстанавливать благоустройство. Работы начнутся 19 июня.

Специалисты ООО »Брусника» приведут в порядок переулок Широкий от дома № 32а на Гастелло до Щербакова, а также Гастелло от дома № 22 до Широкого. Автомобилистам придется объезжать указанный участок по улицам Мраморской, Дальневосточной, а также — по площади Жуковского, переулкам Каслинскому и Гончарному.