Перекресток Ельцина – Челюскинцев в Екатеринбурге закроют на 10 дней
08:12, 18 Июнь 2019
Это случится из-за реконструкции Макаровского моста.
Дорожники на десять дней закроют движение по перекрестку Челюскинцев и Бориса Ельцина. Это произойдет из-за реконструкции Макаровского моста: рабочие будут делать врезки трубопроводов под указанными улицами. Транспорту придется объезжать перекресток с 23:00 20 июня до 23:00 30 июня 2019 года.
Сейчас Макаровский мост закрыт на реконструкцию. Автомобильное движение тут запустят 1 июля. После этого рабочие продолжат прокладывать трамвайные пути, системы освещения и пешеходные тротуары. Трамвайное движение от вокзала в сторону Восточной запустят только 1 сентября. Пешеходы до этого времени будут передвигаться по старой части моста. Второй этап реконструкции моста начнется в 2020 году.
Реконструкция Макаровского моста
Автобусы №57 и №57А изменят маршрут из-за ремонта Макаровского моста
Перекресток Челюскинцев — Бориса Ельцина полностью закроют на неделю
Автобус №53 изменил маршрут из-за Макаровского моста
Городской пруд залили краской из-за реконструкции Макаровского моста
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
Как книги влияют на мозг?
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.