Перекресток Ельцина – Челюскинцев в Екатеринбурге закроют на 10 дней

Дорожники на десять дней закроют движение по перекрестку Челюскинцев и Бориса Ельцина. Это произойдет из-за реконструкции Макаровского моста: рабочие будут делать врезки трубопроводов под указанными улицами. Транспорту придется объезжать перекресток с 23:00 20 июня до 23:00 30 июня 2019 года.

Сейчас Макаровский мост закрыт на реконструкцию. Автомобильное движение тут запустят 1 июля. После этого рабочие продолжат прокладывать трамвайные пути , системы освещения и пешеходные тротуары. Трамвайное движение от вокзала в сторону Восточной запустят только 1 сентября. Пешеходы до этого времени будут передвигаться по старой части моста. Второй этап реконструкции моста начнется в 2020 году.

