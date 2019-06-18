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Перекресток Ельцина – Челюскинцев в Екатеринбурге закроют на 10 дней

08:12, 18 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Это случится из-за реконструкции Макаровского моста.

Дорожники на десять дней закроют движение по перекрестку Челюскинцев и Бориса Ельцина. Это произойдет из-за реконструкции Макаровского моста: рабочие будут делать врезки трубопроводов под указанными улицами. Транспорту придется объезжать перекресток с 23:00 20 июня до 23:00 30 июня 2019 года.

Сейчас Макаровский мост закрыт на реконструкцию. Автомобильное движение тут запустят 1 июля. После этого рабочие продолжат прокладывать трамвайные пути, системы освещения и пешеходные тротуары. Трамвайное движение от вокзала в сторону Восточной запустят только 1 сентября. Пешеходы до этого времени будут передвигаться по старой части моста. Второй этап реконструкции моста начнется в 2020 году.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, перекрытия
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