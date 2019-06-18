Новый фаворит Высокинского: мэр предложил под храм сквер за «Космосом»

Мэр добавил, что опрос по строительству собора святой Екатерины могут провести либо в июле, либо в сентябре: еще точно решено.

«Зачем нужен опрос, если сквера нет в списке площадок? Договорились об опросе — значит будет опрос. […] Давайте сядем и договоримся, чтобы в четвертый раз этого [протестов] у нас в городе не происходило […] С точки зрения, чтобы ситуацию до конца приземлить, нужно провести опрос. Чтобы поставить точку», — резюмировал Александр Высокинский.