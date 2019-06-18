Новый фаворит Высокинского: мэр предложил под храм сквер за «Космосом»
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире «Эхо Москвы» назвал четыре площадки под храм святой Екатерины, которые он считает наиболее компромиссными. По словам градоначальника, это пустырь на Белинского — Фурманова, перекресток улиц Татищева и Ленина, площадка вместо Приборостроительного завода и сквер за ККТ «Космос». Последний вариант, отметим, даже не попал в 13 самых популярных у горожан, также он не обсуждался на заседаниях рабочей группы.
В интервью «Эху» Александр Высокинский также поблагодарил митрополита Кирилла «за мужество» — 16 июня священнослужитель объявил, что епархия отказывается от строительства храма в сквере у Драмтеатра — и объяснил, почему сам не решался убирать эту площадку из списка.
Мэр добавил, что опрос по строительству собора святой Екатерины могут провести либо в июле, либо в сентябре: еще точно решено.
«Зачем нужен опрос, если сквера нет в списке площадок? Договорились об опросе — значит будет опрос. […] Давайте сядем и договоримся, чтобы в четвертый раз этого [протестов] у нас в городе не происходило […] С точки зрения, чтобы ситуацию до конца приземлить, нужно провести опрос. Чтобы поставить точку», — резюмировал Александр Высокинский.