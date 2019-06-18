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Новый фаворит Высокинского: мэр предложил под храм сквер за «Космосом»

16:14, 18 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Градоначальник назвал четыре компромиссных площадки под собор святой Екатерины.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире «Эхо Москвы» назвал четыре площадки под храм святой Екатерины, которые он считает наиболее компромиссными. По словам градоначальника, это пустырь на Белинского — Фурманова, перекресток улиц Татищева и Ленина, площадка вместо Приборостроительного завода и сквер за ККТ «Космос». Последний вариант, отметим, даже не попал в 13 самых популярных у горожан, также он не обсуждался на заседаниях рабочей группы.

Уступи храму место
Вспоминаем историю площадок-фаворитов под храм святой Екатерины.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Площадка Приборостроительного завода мне нравится. Она может быть консенсусной. Надо смотреть транспортную сеть, видовые вещи. Набережная — это то, что уже сложилось. Если делать, то надо делать коренную реконструкцию. Там может получиться хорошая архитектурная доминанта.

Александр Высокинский

В интервью «Эху» Александр Высокинский также поблагодарил митрополита Кирилла «за мужество» — 16 июня священнослужитель объявил, что епархия отказывается от строительства храма в сквере у Драмтеатра — и объяснил, почему сам не решался убирать эту площадку из списка.

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Народный избранник заявил, что никого не оскорблял.
Исключение этой площадки административным путем стало бы ущемлением позиции людей, которые за сквер. […] Мы обязаны были сохранять баланс. Никто не будет отрицать, что сторонники храма в сквере есть.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга

Мэр добавил, что опрос по строительству собора святой Екатерины могут провести либо в июле, либо в сентябре: еще точно решено.

«Зачем нужен опрос, если сквера нет в списке площадок? Договорились об опросе — значит будет опрос. […] Давайте сядем и договоримся, чтобы в четвертый раз этого [протестов] у нас в городе не происходило […] С точки зрения, чтобы ситуацию до конца приземлить, нужно провести опрос. Чтобы поставить точку», — резюмировал Александр Высокинский.

Депутат гордумы Колесников ответил на претензии мусульман
Народный избранник заявил, что никого не оскорблял.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Скверная история, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
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