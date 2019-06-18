Adidas будет одевать футболистов «Урала»
14:39, 18 Июнь 2019
Компания уже сотрудничала с екатеринбуржцами в сезоне 2013/14.
Компания Adidas стала техническим спонсором футбольного «Урала». В одежде этой фирмы команда проведет новый сезон. Ранее игроки екатеринбургского клуба бегали в майках Joma.
«Урал» и Adidas сотрудничают в рамках программы FOOTBALLMANIA. Это официальный дистрибьютор ведущих производителей спортивной одежды, который поставляет футбольную экипировку клубам РПЛ. «Урал», к слову, уже сотрудничал с Adidas в сезоне-2013/14.
Сейчас екатеринбуржцы находятся на тренировочном сборе в Словении, туда футболисты отправились уже с обновленной экипировкой. «Урал» начнет новый футбольный год дома, 14 июля с «Уфой». Уже через неделю «Екатеринбург Арена» примет игру против «Ахмата».
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