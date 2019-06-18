Adidas будет одевать футболистов «Урала»

Компания Adidas стала техническим спонсором футбольного « Урала». В одежде этой фирмы команда проведет новый сезон. Ранее игроки екатеринбургского клуба бегали в майках Joma.





« Урал» и Adidas сотрудничают в рамках программы FOOTBALLMANIA. Это официальный дистрибьютор ведущих производителей спортивной одежды , который поставляет футбольную экипировку клубам РПЛ. « Урал», к слову , уже сотрудничал с Adidas в сезоне-2013/14.



