В Екатеринбурге нашли огромную квартиру за 150 миллионов

Квартиру с пятью комнатами продают в Екатеринбурге. Самое дорогое жилье находится в клубном доме «Тихвин» (Хохрякова. 48). Удовольствие в 240 квадратных метров стоит 150 миллионов рублей, пишут в объявлении на сайте N1.RU. Квартира расположилась на седьмом этаже.

В люксовом жилье есть просторный холл с гардеробом, санузел, постирочная, гостиная с кухней и выделенной обеденной зоной, гостевая комната с туалетом, рабочим местом и шкафом для одежды. Но это еще не все. В квартире вы найдете две детские комнаты, санузел для детей, мастер-спальню со своей ванной и гардеробной и выходом в лоджию. «Интерьер квартиры выполнен по проекту известного дизайнера. Отделочные материалы, мебель, свет и декор исключительно премиальных марок», — указал хозяин жилья. А теперь посмотрите вместе с нами на роскошные апартаменты.