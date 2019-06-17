Летние грозы: в Екатеринбурге снова потеплеет

Уральская погода словно качает екатеринбуржцев на волнах. Холод уже несколько недель сменяет тепло и наоборот. Вот и снова после освежающих выходных в город придут душные будни. Да настолько душные, что синоптики обещают грозы.

В понедельник и во вторник, 17 и 18 июня, в Екатеринбурге будет +18 градусов Цельсия днем. Ожидаются осадки. Оба дня направление ветра — северо-западное до 11 метров в секунду. В среду, 19 июня, из-за облаков выглянет солнце, а температура повысится еще на пять градусов. Но будьте осторожнее, утром и вечером столбик термометра покажет +16. Не простудитесь в легкой одежде. Тем более, что западный ветер не самый теплый.

В четверг, 20 июня, температура днем останется прежней, но пойдет дождь. После 14 часов будет гроза, пишут на Gismeteo. Ветер усилится до 14 метров в секунду. В пятницу, 21 июня, чуть похолодает до +20. Дожди и грозы продолжатся, поэтому не забудьте положить в сумку дождевик или зонт.