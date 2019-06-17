Дома на колесах в Екатеринбурге за год подешевели и стали популярнее





При этом Екатеринбург входит в десятку городов России , где дома на колесах становятся все популярнее. Уральская столица расположилась на шестой строчке рейтинга по динамике предложения за год. Первое место заняла Казань , вслед за ней — Красноярск , Волгоград , Тюмень и Саратов.





Купить дом на колесах можно гораздо дешевле квартиры в хрущевке: средняя цена такой машины в Екатеринбурге составляет 864 тысячи рублей. Самые дорогие — в Москве и Казани.

Романтичная идея купить дом на колесах и ездить по всей стране все больше нравится екатеринбуржцам. За год предложений о продаже таких машин в городе прибавилось — на 31,4%, а спрос вырос на 28,3%, подсчитали аналитики Avito.