Дома на колесах в Екатеринбурге за год подешевели и стали популярнее
13:05, 17 Июнь 2019
Сейчас машину, в которой можно жить, можно купить на Урале за 864 тысячи рублей.
Романтичная идея купить дом на колесах и ездить по всей стране все больше нравится екатеринбуржцам. За год предложений о продаже таких машин в городе прибавилось — на 31,4%, а спрос вырос на 28,3%, подсчитали аналитики Avito.
При этом Екатеринбург входит в десятку городов России, где дома на колесах становятся все популярнее. Уральская столица расположилась на шестой строчке рейтинга по динамике предложения за год. Первое место заняла Казань, вслед за ней — Красноярск, Волгоград, Тюмень и Саратов.
Купить дом на колесах можно гораздо дешевле квартиры в хрущевке: средняя цена такой машины в Екатеринбурге составляет 864 тысячи рублей. Самые дорогие — в Москве и Казани.
Джизуса распяли, а он поет!
Худрук пермского «Театра-Театра» Борис Мильграм — о рок-опере Jesus Christ Superstar
Новое и интересное
Урбанистика, ЭКСПО и 3D: программа 100+ Forum Russia в Екатеринбурге
Город
Крупнейший форум, посвященный строительству высотных зданий, в этом году станет ближе к простым людям.
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
Здоровье онлайн
СЕРГЕЙ ГОТЬЕ. «Продам почку» — это чистый развод
Реновация: вопрос в квадрате
Разбираемся, кому на руку процесс обновления жилфонда в Екатеринбурге.