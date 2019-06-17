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Дома на колесах в Екатеринбурге за год подешевели и стали популярнее

13:05, 17 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Сейчас машину, в которой можно жить, можно купить на Урале за 864 тысячи рублей.
Романтичная идея купить дом на колесах и ездить по всей стране все больше нравится екатеринбуржцам. За год предложений о продаже таких машин в городе прибавилось — на 31,4%, а спрос вырос на 28,3%, подсчитали аналитики Avito.

При этом Екатеринбург входит в десятку городов России, где дома на колесах становятся все популярнее. Уральская столица расположилась на шестой строчке рейтинга по динамике предложения за год. Первое место заняла Казань, вслед за ней — Красноярск, Волгоград, Тюмень и Саратов.

Купить дом на колесах можно гораздо дешевле квартиры в хрущевке: средняя цена такой машины в Екатеринбурге составляет 864 тысячи рублей. Самые дорогие — в Москве и Казани.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, машина, недвижимость, дома, Екатеринбург
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