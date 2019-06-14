В Екатеринбурге опрессовки сдвинули на неделю раньше из-за «Иннопрома»
16:03, 14 Июнь 2019
Гидравлические испытания будут проводить с 24 июня.
Второй этап опрессовок в Екатеринбурге перенесли на неделю раньше из-за «Иннопрома», который пройдет в уральской столице 7–11 июня. Сначала речь шла только о Железнодорожном районе города, но потом стало известно, что отключение воды коснется всех екатеринбуржцев. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе ЕТК.
Гидравлические испытания запланировали на 24–27 июня вместо 1–4 июля. Горячую воду будут отключать на ночь с 23:00 до 07:00. Третий этап опрессовок будет с 13 по 15 августа.
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