Топ-5 новостей недели: от граффити с Голуновым до строптивых депутатов
Очередная неделя в Екатеринбурге подходит к концу. Город наконец-то ожил после продолжительной холодной весны и начал потихоньку раскачиваться. Эпицентром активностей в этот раз стал праздник, который собрал на Плотинке кучу народа.
Но не только в выходной в Екатеринбурге случались интересные вещи. Впрочем, мы не будем открывать вам все секреты. Попробуйте отгадать новости сами с помощью коллажа от нашего дизайнера Николая Пекарского.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Граффер с Голуновым
На пересечении улиц Малышева-Толмачева в Екатеринбурге поселился уличный художник. Без лица. Весь в белом. Именно так изобразили скульптуру Леонид Черный и Павел Postscriptum. Создатели арт-объекта уверены, что памятник — «дань уважения уральскому стрит-арту».
Но екатеринбуржцы принесли дань уважения не только уличным художникам, но и журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Спустя сутки рядом с безликим граффером появился портрет арестованного (но теперь, к счастью, свободного) корреспондента и надпись «Я/Мы Иван Голунов».
Шесть метров волейбола
Возле ДИВСа в Екатеринбурге поставят скульптуру, посвященную тренеру «Уралочки» Николаю Карполю. Торжественное открытие запланировали на 18 июня. Арт-объект будет выглядеть как фрагмент волейбольной игры. Три спортсменки замрут в разных позициях, а рядом с ними встанет легендарный Карполь. Высота бронзовой скульптуры немаленькая — шесть метров. На арт-объекте выбьют памятные даты клуба и фразу «Уралочке» посвящается».
Кстати, а вы знали, что Николай Карполь тренирует «Уралочку-НТМК» уже 50 лет? Осенью он может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Поразительно, сколько же терпения и сил у этого человека.
Депутаты с характером
Екатеринбург может остаться без шести миллиардов рублей из федерального бюджета из-за своенравных депутатов. Гордума отклонила варианты мэрии, на которые администрация захотела потратить деньги. В итоге 19 человек проголосовали против федеральных средств, шесть — за них. Миллиарды «подвисли» в воздухе.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский воспринял депутатское решение оптимистично и решил, что народные избранники просто хотят усилить сотрудничество с администрацией. А потом и вовсе принял условия гордумы и отказался от расходов, которые не понравились депутатам.
Космический губернатор
В Екатеринбурге с размахом отметили День России. В Историческом сквере перед горожанами выступил хор из 1700 человек, а перед этим — губернатор Евгений Куйвашев. Нет, глава региона не пел. Зато проявил свой литературный талант (или талант спичрайтера), сказав, что «тысячи голосов уральцев сольются в одну большую реку, словно ручейки в потоке, перед которым нельзя устоять».
Кроме губернатора екатеринбуржцев поздравил мэр Александр Высокинский и космонавт Сергей Прокопьев. Последний вручил свердловскому главе эмблему МКС, которой Куйвашев обрадовался, как дитя. Но эмблема эмблемой, а в космос он все равно не полетит.
Боксерский рэп и грустный мэр
В предстоящие выходные Екатеринбург ждут жаркие бои. А все потому, что у нас пройдет II Всемирный боксерский форум. На открытие мероприятия, которое состоялось накануне, приехал боксер Рой Джонс-младший и Тимати. Оба зачитали рэп и раскачали зал (не вместе, но это было бы интересно).
На открытии форума было весело не всем. Мэр Александр Высокинский сильно приуныл из-за того, что ему не досталось место рядом с губернатором Евгением Куйвашевым. Кресло занял Тимати. Всю церемонию глава Екатеринбурга был озабочен тем, как бы перебраться поближе к своему другу. И ему удалось. Как только хип-хоп исполнитель вышел на сцену, мэр ринулся на его место. Какой шустрый!
Ну, вот и все. Следующий дайджест мы соберем для вас через неделю!