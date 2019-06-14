Топ-5 новостей недели: от граффити с Голуновым до строптивых депутатов

Очередная неделя в Екатеринбурге подходит к концу. Город наконец-то ожил после продолжительной холодной весны и начал потихоньку раскачиваться. Эпицентром активностей в этот раз стал праздник, который собрал на Плотинке кучу народа.

Но не только в выходной в Екатеринбурге случались интересные вещи. Впрочем, мы не будем открывать вам все секреты. Попробуйте отгадать новости сами с помощью коллажа от нашего дизайнера Николая Пекарского.