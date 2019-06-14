Ржавчина и драные кресла: как в Екатеринбурге проверяют маршрутки

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Остановка « Горбольница № 7» является конечной еще для одного маршрута — № 28. Увидев мужчин в жилетках , к главному инспектору Григорию Кулиничу подбегает пожилая пассажирка и начинает жаловаться на то , что 28-й приходится ждать по часу. По словам женщины , она не одна испытывает такие трудности. Григорий Кулинич посоветовал ей подать жалобу в комитет по транспорту , после чего в « Гортрансе», который обслуживает маршрут , проведут проверку. За полчаса , которые мы находились на остановке , туда приехало три автобуса № 28 — но , возможно , это просто счастливое совпадение.

Большая часть стоящих здесь автобусов принадлежит частному предприятиюДекар», которое обслуживает 48 маршрут. Это небольшиезеленые и явно новые машинык которым все равно находятся претензии — то грязные бокато отклеившийся карман для имен водителя и кондуктора. Успевшие сесть внутрь пассажиры не особенно ласково встречают инспекторов — молнадо ехатьа вы задерживаете транспорт. На что уже привыкшие к скандалам проверяющие спокойно отвечаютчто водитель все равно должен отдохнуть и прямо сейчас никуда не поедет.