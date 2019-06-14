Ржавчина и драные кресла: как в Екатеринбурге проверяют маршрутки
13:27, 14 Июнь 2019
ЕТВ проверил автобусы, которые ездят по городским улицам, вместе с транспортными инспекторами.
Ветреным пятничным утром хмурые мужчины в неоново-зеленых жилетках стоят на конечной остановке «Горбольница № 7» в Пионерском. Они заходят в каждый прибывающий автобус — проверить, в каком они состоянии внутри, есть ли необходимая для пассажиров информация (маршрут, имена водителя и кондуктора, стоимость проезда). Это сотрудники Муниципальной транспортной комиссии и они следят за тем, чтобы перевозчики не нарушали права пассажиров на комфортный и регулярный общественный транспорт.
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Нарушения и последствия
Большая часть стоящих здесь автобусов принадлежит частному предприятию «Декар», которое обслуживает 48 маршрут. Это небольшие, зеленые и явно новые машины, к которым все равно находятся претензии — то грязные бока, то отклеившийся карман для имен водителя и кондуктора. Успевшие сесть внутрь пассажиры не особенно ласково встречают инспекторов — мол, надо ехать, а вы задерживаете транспорт. На что уже привыкшие к скандалам проверяющие спокойно отвечают, что водитель все равно должен отдохнуть и прямо сейчас никуда не поедет.
Остановка «Горбольница № 7» является конечной еще для одного маршрута — № 28. Увидев мужчин в жилетках, к главному инспектору Григорию Кулиничу подбегает пожилая пассажирка и начинает жаловаться на то, что 28-й приходится ждать по часу. По словам женщины, она не одна испытывает такие трудности. Григорий Кулинич посоветовал ей подать жалобу в комитет по транспорту, после чего в «Гортрансе», который обслуживает маршрут, проведут проверку. За полчаса, которые мы находились на остановке, туда приехало три автобуса № 28 — но, возможно, это просто счастливое совпадение.
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Автобус № 030 использует ее как промежуточную, поэтому тоже не может избежать проверки. Именно в нем сотрудники транспортной инспекции нашли самые вопиющие нарушения: оторванные сидения, дыры в линолеуме, копоть на окнах и посторонние предметы в салоне. Кондуктора на этом маршруте нет совсем, а имя водителя где-то потерялось — на доске его не обнаружили. Возмущенный проверкой водитель сердито заявил, что табличку уже дважды крали пассажиры.
Инспекторы составили протоколы, в которые внесли описание всех нарушений, зафиксировали их на фото и видео. Позже эти материалы отправятся в комитет по транспорту мэрии, который позже вызовет перевозчика на специальную комиссию. И выпишет штраф за каждое нарушение.
Прибывшая вслед за 030 маршрутка № 052 — в этом автобусе тоже нашли недостатки. В задней части салоны обнаружилась дыра в обивке и ржавчины на створах. «А вдруг туда положат бомбу?» — говорит один из инспекторов. И делает пометку в протоколе.
Кого сегодня проверим?
Транспортная инспекция работает по заданию от профильного комитета: утром сотрудников распределяют по точкам, на которых они проводят до четырех часов. Иногда это конечные остановки — тогда инспектор может тщательно осмотреть салон и внешний вид автобуса, поговорить с водителем и кондуктором.
Если работа идет на промежуточных остановках, особенно оживленных (около метро или в центре города), то времени на серьезный осмотр нет. Зато можно засечь, сколько автобус стоит на остановке — тех, кто задерживается неоправданно надолго, то есть больше, чем на 60 секунд, оштрафуют. Если долгая остановка вынужденная, например, водитель продает билеты из-за отсутствия кондуктора, то штраф не выписывают.
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Задание на проверку формируется, в основном, по жалобам пассажиров. Так что если вы сомневались, приведет ли ваше заявление к чему-то, то да — комитет по транспорту отслеживает все нарушения и проверяет все обращения.
В день один инспектор может проверить до 50 машин, после чего он отправляется в контору, чтобы подготовить протоколы и отчет для комитета по транспорту. По словам Григория Кулинича, в последние годы мэрия стала больше штрафовать перевозчиков — если раньше один штраф могли выписать на несколько машин одного предприятия, то сейчас отдельный протокол составляется на каждую из них.
В транспортной инспекции работают только мужчины. Все они либо бывшие гибддшники, либо военные. Каких-то специальных знаний не требуется — при поступлении на работу новому сотруднику выдают регламенты, чтобы он их выучил.
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Самые частые нарушения
Несмотря на то, что ни комитет по транспорту, ни транспортная инспекция не хотят называть самых злостных нарушителей среди частных перевозчиков, ЕТВ выяснил, за что их чаще всего штрафуют. Причем, как выяснилось, нет ни одного предприятия, которое бы не получало штрафы. Просто какое-то больше, какое-то меньше.
Итак, самые частые нарушения:
- Необоснованно долгие остановки
- Антисанитария в салоне
- Ранний уход с маршрута
- Несоблюдение интервалов движения
- Старые автобусы (старше пяти лет)
Позже мы в компании инспекторов переместились на улицу Учителей, где на обочине стоят несколько маршруток № 070. У них здесь пункт отстоя, то есть водители автобусов выжидают время, чтобы не нарушать интервал движения.
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Водитель этого автобуса признался, что машина выпущена в 2012 году, а это нарушение — на маршруте должны работать только те, которые не старше пяти лет. Внутри обнаружились разодранные и разрисованные сидения и рваный линолеум. Перевозчик, компания «Параллель», скорее всего, получит несколько штрафов.
Транспортная инспекция следит за тем, чтобы перевозчики соблюдали правила, прописанные в договорах с мэрией. Делает ли это маршрутки лучше? Возможно. Но совершенно точно — дисциплинирует водителей и предприятия, чтобы они работали по правилам.
Правда, это все еще не касается раннего ухода с маршрута — той самой ситуации, когда дождаться транспорта поздним вечером невозможно. Для частников это просто невыгодно, они зарабатывают меньше, чем тратят на зарплату водителям и кондукторам, а также топливо, поэтому заплатить штраф (около трех тысяч рублей) для них менее затратно. Пока решения для этой проблемы нет.
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