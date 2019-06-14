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Прохлада задержится в Екатеринбурге на выходные

08:20, 14 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Сильный ветер, который уже ощутили все жители города, не собирается покидать уральскую столицу.

Прохладный воздух не даст лету побаловать екатеринбуржцев в ближайшие выходные. Загар на природе отменяется, а вот на пикники можно съездить, но с одним условием — в теплой одежде. И захватите перчатки, иначе рано или поздно не почувствуете пальцы.

В пятницу, 14 июня, утро начнется с +9 градусов Цельсия, но к 14 часам температура поднимется до +15. Синоптики обещают серость на улице и сильный северо-западный ветер до 15 метров в секунду. В субботу, 15 июня, температура будет такой же, как накануне днем, но ветер стихнет до девяти метров в секунду.

Самым грустным окажется воскресенье, 16 июня. В воздухе похолодает до +12, пойдет дождь, пишут на Gismeteo. Ветер поменяет направление на западное и подует со скоростью 3-9 метров днем и 4-11 метров в секунду вечером. Поэтому советуем вам запланировать прогулки и поездки на шашлыки в субботу. А в воскресенье займите себя чем-нибудь другим. Желательно, не на улице и в тепле.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, лето, ветер, синоптики, погода, Екатеринбург
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