Общественник назвал бредом интерес китайцев к трамваю в Академический

Владимир Злоказов посоветовал властям построить этот трамвай на бюджетные деньги. »В итоге это будет дешевле для всех: и для жителей, и для бюджета», — добавил он.

7 июня строительство трамвайной ветки из Академического вынесли на общественные обсуждения. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил провести их с 7 по 12 июня.

Основная задача магистрали — связать отдаленный район с центром города и другими его частями, в том числе Юго-Западом, ВИЗ, Заречным. Трамвайную линию хотят проложить подальше от проезжей части, чтобы ее пропускная способность была больше.