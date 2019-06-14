Общественник назвал бредом интерес китайцев к трамваю в Академический
13:52, 14 Июнь 2019
Недавно стало известно, что проектом ветки заинтересовались иностранные инвесторы.
Общественник Владимир Злоказов раскритиковал вхождение иностранных инвесторов в проект Академического трамвая. Недавно РБК рассказал о возможном участии венгерских и китайских компаний в строительстве трамвайной линии.
«Честно говоря, это похоже на бред», — прокомментировал новость Владимир Злоказов. По его словам, «инвестиционным» проект трамвая не получится, поскольку это «не новая линия, которую можно выделить в некий отдельный транспортный продукт», а »просто продление в район существующей трамвайной сети».
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Чтобы проект был экономически целесообразным, общественник предложил два варианта:
построить трамвай и отменить все автобусы из района, кроме подвозящих на трамвай, или сделать трамвай из Академического только до трамвайного кольца на Волгоградской и таким образом оправдать название «академический экспресс».
Владимир Злоказов посоветовал властям построить этот трамвай на бюджетные деньги. »В итоге это будет дешевле для всех: и для жителей, и для бюджета», — добавил он.
7 июня строительство трамвайной ветки из Академического вынесли на общественные обсуждения. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил провести их с 7 по 12 июня.
Основная задача магистрали — связать отдаленный район с центром города и другими его частями, в том числе Юго-Западом, ВИЗ, Заречным. Трамвайную линию хотят проложить подальше от проезжей части, чтобы ее пропускная способность была больше.
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