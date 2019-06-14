Мэрия рассказала, куда пропали остановки в Екатеринбурге
18:40, 14 Июнь 2019
Взамен обещают суперсовременные остановочные комплексы.
Стало известно, куда пропали остановки на Уралмаше, Эльмаше и в центре. В мэрии Екатеринбурга ЕТВ рассказали, что эти остановочные комплексы временно поставили частные перевозчики. А поскольку сроки истекли, то их и убрали.
Вместо этих остановок, в рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга, мэрия поставит «капитальные современные медийные остановки» с wi-fi, картой машинных сетей, usb-подзарядкой. »Есть предложения от трех производителей, которые могут обеспечить установку таких остановок со всеми технологическими параметрами», — сказали в пресс-службе мэрии. В ближайшее время будет объявлен конкурс. Когда остановки появятся — неизвестно.
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