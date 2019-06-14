Мэрия рассказала, куда пропали остановки в Екатеринбурге

Стало известно , куда пропали остановки на Уралмаше , Эльмаше и в центре. В мэрии Екатеринбурга ЕТВ рассказали , что эти остановочные комплексы временно поставили частные перевозчики. А поскольку сроки истекли , то их и убрали.



