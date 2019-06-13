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В Екатеринбурге на две недели закроют улицу Красных Командиров

14:13, 13 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Участок от Шефской до Таганской восстановят после ремонта теплосетей.

Улицу Красных Командиров от Шефской до Таганской закроют с 15 июня до 1 июля. Две недели рабочие будут восстанавливать покрытие после ремонта теплосетей, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Водителям рекомендуют объезжать участок по Шефской, Лобкова, Донской и Энтузиастов. ЕТВ отметил перекрытый участок на карте, чтобы вы знали, где вас точно не пропустят:

Нулевой километр
Как общественный транспорт Екатеринбурга оказался в тупике.

Красных Командиров ремонтируют уже не впервые. Так, в августе 2018 года участок от Шефской до Таганской уже перекрывали на два с половиной месяца. В это время там как раз реконструировали теплосети. В конце октября прошлого года на Красных Командиров закрывали отрезок от Стачек до Старых Большевиков. Там тоже обновляли сети теплоснабжения.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, ремонт дорог, Администрация Екатеринбурга, Ремонт, улица, Екатеринбург
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