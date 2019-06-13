В Екатеринбурге на две недели закроют улицу Красных Командиров

Красных Командиров ремонтируют уже не впервые. Так, в августе 2018 года участок от Шефской до Таганской уже перекрывали на два с половиной месяца. В это время там как раз реконструировали теплосети. В конце октября прошлого года на Красных Командиров закрывали отрезок от Стачек до Старых Большевиков. Там тоже обновляли сети теплоснабжения.