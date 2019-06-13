В Екатеринбурге на две недели закроют улицу Красных Командиров
14:13, 13 Июнь 2019
Участок от Шефской до Таганской восстановят после ремонта теплосетей.
Улицу Красных Командиров от Шефской до Таганской закроют с 15 июня до 1 июля. Две недели рабочие будут восстанавливать покрытие после ремонта теплосетей, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Водителям рекомендуют объезжать участок по Шефской, Лобкова, Донской и Энтузиастов. ЕТВ отметил перекрытый участок на карте, чтобы вы знали, где вас точно не пропустят:
Нулевой километр
Как общественный транспорт Екатеринбурга оказался в тупике.
Красных Командиров ремонтируют уже не впервые. Так, в августе 2018 года участок от Шефской до Таганской уже перекрывали на два с половиной месяца. В это время там как раз реконструировали теплосети. В конце октября прошлого года на Красных Командиров закрывали отрезок от Стачек до Старых Большевиков. Там тоже обновляли сети теплоснабжения.
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
Уральская драматическая школа
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Город
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.