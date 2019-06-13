У железнодорожного вокзала Екатеринбурга появились четыре скульптуры
Пространство недалеко от железнодорожного вокзала в Екатеринбурге украсили четырьмя скульптурами. Их показал художник Рома Инк в сторис в Instagram. Из комментариев к видео становится ясно, что Рома Инк не автор этих работ. Например, он не сразу узнал рыбака, приняв его за бездомного.
Кроме рыбака с пингвинами художник показал скрипача, рядом с которым сидит мартышка со шляпой, двух гномов и художника с зубастой крысой.
Напомним, Рома Инк является автором граффити с вокалистом Linkin Park Честером Беннингтоном, погибшим 20 июля 2017 года. Рисунок был нанесен под одним из шаров на набережной у Драмтеатра. Со временем он стал блеклым, и его отреставрировал Слава ПТРК. Но меньше чем через две недели граффити стерли службы благоустройства Екатеринбурга. Горожане назвали уничтожение рисунка «глупостью».