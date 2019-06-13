У железнодорожного вокзала Екатеринбурга появились четыре скульптуры

Пространство недалеко от железнодорожного вокзала в Екатеринбурге украсили четырьмя скульптурами. Их показал художник Рома Инк в сторис в Instagram. Из комментариев к видео становится ясно, что Рома Инк не автор этих работ. Например, он не сразу узнал рыбака, приняв его за бездомного.

Кроме рыбака с пингвинами художник показал скрипача, рядом с которым сидит мартышка со шляпой, двух гномов и художника с зубастой крысой.