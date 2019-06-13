Прокуратура отказалась ускорять мэрию со светофором на Толмачева
19:09, 13 Июнь 2019
Общественник Дмитрий Калинин обжаловал решение надзорного ведомства по многострадальному вопросу.
Прокуратура не будет торопить мэрию, чтобы та установила светофор на перекрестке улиц Ленина и Толмачева. В надзорном ведомстве не нашли оснований, чтобы как-то повлиять на ситуацию.
«Поскольку план формировался в 2017 году, проектирование и строительство светофорного объекта на Толмачёва — Ленина в его положения включены не были, а потому финансирование отсутствует», — сказано в ответе прокурора общественнику Дмитрию Калинину, который уже давно занимается вопросом со светофором.
Калинин обжаловал этот ответ. Активист сослался на ГИБДД, где от мэрии потребовали установить светофор. «Установка светофора и перехода решит проблему безопасности и удобства движения пешеходов и автомобилей», — написал общественник. Дмитрий Калинин уверен, что мэрия может найти деньги на светофор, а прокуратура все-таки заставить это сделать. «Попробую повлиять на разум мэра», — подчеркнул общественник в беседе с ЕТВ.
Нулевой километр
Как общественный транспорт Екатеринбурга оказался в тупике.
В ГИБДД еще весной 2018 года подтверждали, что на перекрестке Ленина — Толмачева обязательно нужен регулируемый пешеходный переход. В мэрии с этим согласились, но предложили подземный вариант. Денег не оказалось ни на тот, ни на другой.
А в феврале 2019 года мэрия Екатеринбурга заявила, что все же выделит деньги на светофор. «Комитетом по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга подготовлены предложения для корректировки бюджета 2019 года в части выделения дополнительного финансирования на строительство светофорного объекта», — говорится в официальном ответе на имя Дмитрия Калинина.
Тем временем, жители города продолжают переходить улицу, только когда их готовы пропустить автомобилисты.
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