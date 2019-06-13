Прокуратура отказалась ускорять мэрию со светофором на Толмачева

Прокуратура не будет торопить мэрию , чтобы та установила светофор на перекрестке улиц Ленина и Толмачева. В надзорном ведомстве не нашли оснований , чтобы как-то повлиять на ситуацию.





« Поскольку план формировался в 2017 году , проектирование и строительство светофорного объекта на Толмачёва — Ленина в его положения включены не были , а потому финансирование отсутствует», — сказано в ответе прокурора общественнику Дмитрию Калинину , который уже давно занимается вопросом со светофором.



