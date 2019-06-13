Городской пруд залили краской из-за реконструкции Макаровского моста

Во время реконструкции Макаровского моста рабочие пролили красную краску в Исеть. На это обратила внимание представитель « Комитета городского пруда» Алена Цорик. По словам активистки , Макаровский мост красили « без всяких защитных мероприятий».





Цорик также опубликовала фото , где действительно видно много красной краски на берегу. Корреспондент ЕТВ сообщил , что сейчас работы по покраске прекращены.



