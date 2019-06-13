Городской пруд залили краской из-за реконструкции Макаровского моста
12:28, 13 Июнь 2019
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Во время реконструкции Макаровского моста рабочие пролили красную краску в Исеть. На это обратила внимание представитель «Комитета городского пруда» Алена Цорик. По словам активистки, Макаровский мост красили «без всяких защитных мероприятий».
Цорик также опубликовала фото, где действительно видно много красной краски на берегу. Корреспондент ЕТВ сообщил, что сейчас работы по покраске прекращены.
Сейчас Макаровский мост закрыт на реконструкцию. Автомобильное движение тут запустят 1 июля. После этого продолжат прокладывать трамвайные пути, системы освещения и пешеходные тротуары. Трамвайное движение от вокзала в сторону Востойчной запустят только 1 сентября. Пешеходы до этого времени будут передвигаться по старой части моста. Второй этап реконструкции моста начнется в 2020 году.
В августе 2018 года на городском пруду в районе Макаровского моста появилось масляное пятно. В мэрии поспешили успокоить: это произошло из-за строительных работ, во время которых илистые отложения на дне водоема заменяют твердым грунтом. В иле накопились техногенные отложения, в том числе нефтяного происхождения.
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