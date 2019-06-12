На Дне России губернатор Куйвашев получил эмблему МКС
В Историческом сквере сейчас проходит общегородской праздник, посвященный Дню России. Перед горожанами выступает сводный хора, в составе которого 1700 певцов. Все желающие могут спеть вместе с профессионалами — возле водонапорной башни установлен огромный экран с текстами исполняемых песен.
После того, как певцы и музыканты исполнили гимн России, к собравшимся обратился губернатор Куйвашев.
Тысячи голосов уральцев сольются в одну большую реку, словно ручейки в потоке, перед которым нельзя устоять. Это очень символично: когда мы вместе перед нами тоже нельзя устоять.
Мэр Екатеринбурга Высокинский объяснил горожанам сложность хорового пения.
Мы вместе. В месте, откуда начинался большой Екатеринбург. Мы будем петь хром. Это только с виду простое занятие. Когда люди поют хором — невозможно не дотягивать и не доделывать. Наш хор будет символизировать наш труд на благо страны, города и области.
Самым эмоциональным было выступление первого космонавта из Екатеринбурга. Сейргей Прокопьев поздравил горожан от Центра подготовки и отряда космонавтов.
Я коренной екатеринбуржец. И для меня большая честь, что я имел возможность представить наш город на орбите, на международной космической станции. Именно здесь я закончил 64-ую школу, занимался плаванием в бассейне «Юность». Получил свои первые крылья в Свердловском клубе ДОСААФ. Это позволило мне увидеть наш город с высоты 400 километров. Каждый раз, пролетая над Землей, я искал Екатеринбург и всегда чувствовал вашу поддержку.
После выступления Сергей Прокопьев передал Евгению Куйвашеву эмблему, которая была на МКС: «Она отмечена печатью — 8 июня 2018 года эмблема попала на международную космическую станцию, 20 декабря вернулась на Землю. На ней — подписи всех членов космической станции, двух американцев, немца и двух россиян».
Как проходит праздник, посвященной Дню России, можно посмотреть в трансляции ЕТВ.