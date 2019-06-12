На Дне России губернатор Куйвашев получил эмблему МКС

В Историческом сквере сейчас проходит общегородской праздник, посвященный Дню России. Перед горожанами выступает сводный хора, в составе которого 1700 певцов. Все желающие могут спеть вместе с профессионалами — возле водонапорной башни установлен огромный экран с текстами исполняемых песен.

После того, как певцы и музыканты исполнили гимн России, к собравшимся обратился губернатор Куйвашев.