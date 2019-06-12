День России в Екатеринбурге начался с вручения флагов

Празднование Дня России В Екатеринбурге началось с вручения триколоров и флагов Свердловской области трем десяткам общественных организаций, волонтерам и национально-культурным автономиям. «Пусть флаги наполняют ваши сердца теплотой и любовью, вдохновляют на творчество, созидательный труд и добрые дела на благо всей страны», — обратился к собравшимся губернатор.

Поздравил с Днем России собравшихся и космонавт Сергей Прокопьев. Екатеринбуржец провел на МКС 196 дней 17 часов и 49 минут, дважды выходил в открытый космос. Он приветствовал земляков от всего Центра подготовки космонавтов и отряда космонавтов «Роскосмоса».