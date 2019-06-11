В выходные в Екатеринбурге закроют движение трамваев до ЦПКиО

Ради ремонта путей на перекрестке Луначарского-Декабристов в Екатеринбурге ограничат движение четырех трамваев. Как рассказали ЕТВ в ЕМУП «ТТУ», с 23 часов 14 июня до 6 часов 17 июня трамваи № 6, 10, 20, 21 не будут ездить по Луначарского, Тверитина, Мичурина от остановки «Дом художника» до ЦПКиО в обоих направлениях.

Трамвай № 20 отменят совсем, остальные три маршрута сменят направление. Публикуем, как будет следовать транспорт, чтобы вы случайно не пропустили нужную остановку или не потерялись:

Трамвай № 6: станция Машиностроителей — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — река Исеть;

Трамвай № 10: станция 7 Ключей — улица Техническая — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — улица Московская — улица Радищева — улица 8 Марта — станция Южная;

Трамвай № 21: станция ВИЗ — улица Белореченская — улица Радищева — улица Куйбышева — улица Луначарского — река Исеть.