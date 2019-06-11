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В Екатеринбурге с 1 июля начнут обновлять дорожную разметку у школ

16:29, 11 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Всего в 2019 году должны покрыть линиями и знаками 218,7 тысячи квадратных метров. Сейчас закончили 47% работ.

Центр организации движения продолжает наносить разметку на дороги Екатеринбурга. Всего в 2019 года рабочие должны обновить 218,7 тысячи разметки. Первый этап заканчивается 30 июня. За это время линиями и знаками покроют 119 тысяч квадратов на пешеходных переходах, улицах и дорогах на площади, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Сейчас сделали уже 47% от всего объема работ.

Второй этап начнется 1 июля. С этого времени будут обновлять 99,7 тысячи квадратных метров разметки, в том числе на пешеходных переходах у школ. Линии наносят как краской, так и пластиком. Белый пластик используют на центральных улицах города и на пешеходных переходах. Он более долговечен, чем краска. Его хватает на шесть месяцев. Желтый пластик применяют вблизи учебных учреждений. Работы проводят ночью.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, Свердловская область , пешеходный переход, школы, разметка, Екатеринбург
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