В Екатеринбурге посадят первую аллею строителей

Первая аллея строителей появится в Екатеринбурге в пятницу, 14 июня. Уральское объединение строителей посадит 63 дерева напротив дома № 100 на Шейнкмана со стороны трамвайных путей. Начало мероприятия в 17:00. Количество саженцев означает, что 63 года назад строители впервые отпраздновали свой профессиональный праздник. «Сохранять старые зеленые посадки — хорошо, а создавать новые — еще лучше. На празднике продолжится экологическая тема, заложенная в идею создания аллеи. Запланированы активности, которые демонстрируют заботу о людях и о городе», — сообщил Денис Снетков из Уральского объединения строителей.

Екатеринбуржцы смогут принять участие в экологической акции, назвав деревья именами людей, о которых хотели бы проявить заботу. Кроме того, в аллее установят символ работы строителя — большой мастерок, рассказали организаторы.