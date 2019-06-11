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В Екатеринбурге посадят первую аллею строителей

15:20, 11 Июнь 2019
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Фото: pixabay
На экологическом мероприятии соберут макулатуру, пластик и жестяные банки, а также проведут мастер-класс по изготовлению игрушек.

Первая аллея строителей появится в Екатеринбурге в пятницу, 14 июня. Уральское объединение строителей посадит 63 дерева напротив дома № 100 на Шейнкмана со стороны трамвайных путей. Начало мероприятия в 17:00. Количество саженцев означает, что 63 года назад строители впервые отпраздновали свой профессиональный праздник. «Сохранять старые зеленые посадки — хорошо, а создавать новые — еще лучше. На празднике продолжится экологическая тема, заложенная в идею создания аллеи. Запланированы активности, которые демонстрируют заботу о людях и о городе», — сообщил Денис Снетков из Уральского объединения строителей.

Екатеринбуржцы смогут принять участие в экологической акции, назвав деревья именами людей, о которых хотели бы проявить заботу. Кроме того, в аллее установят символ работы строителя — большой мастерок, рассказали организаторы.

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На мероприятии также будут собирать вторсырье. Деньги от сдачи макулатуры, пластика, пэт-бутылок и жестяных банок пойдут на лечение детей, больных онкологией. Также дети и родители примут участие в изготовлении игрушек из эко-материалов. Еще на акции пройдет показ мод детской эко-одежды «Тренды лета 2019 года». А для любителей животных организуют зону для общения с кошками и собаками от фонда «Зоозащита». Здесь же можно будет выбрать понравившееся животное и стать его хозяином. Карту с мероприятиями смотрите здесь.

Участие в акции бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, строители, Свердловская область , экология, аллея, деревья, Екатеринбург
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