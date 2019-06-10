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Здания администрации Екатеринбурга отремонтируют за 900 тысяч

12:46, 10 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Реконструкция ждет переулок Банковский, 1 и Малышева, 31 «А».

Мэрия Екатеринбурга отремонтирует ряд своих административных зданий за 900 тысяч рублей. О соответствующем конкурсе объявлено на сайте госзакупок.

Реконструкция ожидает комитеты благоустройства, административных органов, промышленной политики и развития предпринимательства, экологии и природопользования, что на переулке Банковский, 1. Фасад отремонтируют и у здания на Малышева, 31 «А», там расположены комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети, по молодежной политике и управление ЖКХ. Рабочие будут очищать фасады от старой штукатурки и красить стены. Здания отремонтируют до 30 сентября 2019 года.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, госзакупки, фасад, Ремонт, мэрия, Екатеринбург
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