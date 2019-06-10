В Екатеринбург на три дня вернется жара
08:08, 10 Июнь 2019
С четверга в уральской столице ожидается похолодание.
В Екатеринбург стремительно возвращается лето — еще на прошедших выходных воздух сильно потеплел. Новая рабочая неделя начнется с воодушевляющих +22 градусов утром, а днем столбики термометров поднимутся до +27. Ветер будет дуть со скоростью 5,3 метра в секунду в северо-западном направлении, так что жара будет переноситься проще.
Во вторник, 11 июня, погода будет похожей, только днем температура воздуха поднимется до +25 градусов, а в среду, 12 июня, — до +22 градусов.
Четверг станет днем, когда начнет холодать. 13 июня воздух прогреется только до +11 градусов днем, будет облачно с прояснениями. Ветер не стихнет — синоптики обещают все так же, до 5,1 метра в секунду. В пятницу, 14 июня, ожидается дождь. Зато чуть-чуть стихнет ветер — до 3,1 метра в секунду. Температура воздуха в последний рабочий день на этой неделе поднимется только до +12 градусов.
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