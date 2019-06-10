В Екатеринбург на три дня вернется жара

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Во вторник , 11 июня , погода будет похожей , только днем температура воздуха поднимется до +25 градусов , а в среду , 12 июня, — до +22 градусов.





Четверг станет днем , когда начнет холодать. 13 июня воздух прогреется только до +11 градусов днем , будет облачно с прояснениями. Ветер не стихнет — синоптики обещают все так же , до 5,1 метра в секунду. В пятницу , 14 июня , ожидается дождь. Зато чуть-чуть стихнет ветер — до 3,1 метра в секунду. Температура воздуха в последний рабочий день на этой неделе поднимется только до +12 градусов.

В Екатеринбург стремительно возвращается лето — еще на прошедших выходных воздух сильно потеплел. Новая рабочая неделя начнется с воодушевляющих +22 градусов утрома днем столбики термометров поднимутся до +27. Ветер будет дуть со скоростью 5,3 метра в секунду в северо-западном направлениитак что жара будет переноситься проще.