Ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет в эти выходные

Традиционная ярмарка пройдет на площади 1905 года 15 и 16 июня, впервые за лето. Торговые ряды будут работать с 09:00 до 16:30. На ярмарке горожане смогут приобрести рассаду и саженцы, рыбу и мед, выпечку и сувениры, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Парковку на площади 1905 года закроют 14 июня в 19:00, а откроют 16 июня в 18:00. Автомобилисты смогут бросить свои машины на улицах Урицкого и Володарского или на паркинге «Пассажа».