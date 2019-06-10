Ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет в эти выходные
18:25, 10 Июнь 2019
Горожане смогут приобрести рассаду и саженцы, рыбу и мед, выпечку и сувениры.
Традиционная ярмарка пройдет на площади 1905 года 15 и 16 июня, впервые за лето. Торговые ряды будут работать с 09:00 до 16:30. На ярмарке горожане смогут приобрести рассаду и саженцы, рыбу и мед, выпечку и сувениры, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Парковку на площади 1905 года закроют 14 июня в 19:00, а откроют 16 июня в 18:00. Автомобилисты смогут бросить свои машины на улицах Урицкого и Володарского или на паркинге «Пассажа».
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