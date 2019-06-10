Екатеринбуржцы отреставрируют еще один дом на «Том Сойер Фесте»
Екатеринбуржцы смогут принять участие во втором «Том Сойер Фесте», который пройдет в эту субботу, 15 июня. Участникам предлагают вместе отреставрировать дом на Чернышевского, 4. Собирать гостей будут в 14 часов. В 14:55 для гостей фестиваля проведут инструктаж, а затем волонтеры отправятся счищать старую краску на фасаде. Если будет дождь, то работы отменят, пишут организаторы в группе «Том Сойер Феста» во «Вконтакте».
Кроме ремонта дома екатеринбуржцев также ждут экскурсии-прогулки по улице Чернышевского, которые запланировали на 14:30 и 17:30. Для любителей рисовать проведут мастер-классы по акварели. О том, как попасть на мастер-классы, создатели «Том Сойер Феста» расскажут позднее.
Помимо реставрации дома на Чернышевского, 4 в рамках фестиваля организуют субботник около здания № 16а на той же улице. Там в сквере летом посадят деревья.
Напомним, «Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторических деревянных домов. В Екатеринбурге он пройдет во второй раз. В 2018 году его участники отреставрировали особняк на Вайнера, 68. Им понадобилось четыре месяца, чтобы привести в порядок здание, которому исполнилось 130 лет.