Екатеринбуржцы отреставрируют еще один дом на «Том Сойер Фесте»

Екатеринбуржцы смогут принять участие во втором «Том Сойер Фесте», который пройдет в эту субботу, 15 июня. Участникам предлагают вместе отреставрировать дом на Чернышевского, 4. Собирать гостей будут в 14 часов. В 14:55 для гостей фестиваля проведут инструктаж, а затем волонтеры отправятся счищать старую краску на фасаде. Если будет дождь, то работы отменят, пишут организаторы в группе «Том Сойер Феста» во «Вконтакте».

Кроме ремонта дома екатеринбуржцев также ждут экскурсии-прогулки по улице Чернышевского, которые запланировали на 14:30 и 17:30. Для любителей рисовать проведут мастер-классы по акварели. О том, как попасть на мастер-классы, создатели «Том Сойер Феста» расскажут позднее.