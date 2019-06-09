Главная «ЕТВ»НовостиГород

«Пельмень» Исаев опубликовал письмо архитектора в поддержку храма

14:36, 09 Июнь 2019
01_2.jpg
Фото: проектная документация
Жительница улицы Урицкого передала исписанные вручную листки после спектакля по Шукшину.
Актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев продолжает поддерживать строительство храма святой Екатерины. В своем Insagram он опубликовал письмо архитектора Надежды Васильевны, бабушки 70-75 лет, которое она ему передала после вчерашнего спектакля «Калина Красная».
Взрыв как итог распада
Почему уничтожили храм святой Екатерины? Ответы в жизни его прихожан с 1918 года.
После спектакля подошла ко мне женщина (как я выяснил позже, Надежда Васильевна архитектор в возрасте примерно 70-75 лет, живущая на улице Урицкого, чтоб было понятно всем, на улице, которая примыкает к площади Театра Драмы) и сказала: Сергей. Я знаю, что вы человек публичный и вас могут услышать. Меня — нет. Меня не то чтобы не слышат, меня удаляют, удаляя мой комментарий на сайте Е1.

Не хотят меня слышать те, кто решение для себя принял. И может принял его задолго до событий в сквере.
И протягивает мне три листка бумаги, исписанные вручную. Отнесите, просит, куда-нибудь, или передайте, по возможности, кому-нибудь мнение скромного архитектора.
И ушла.
Сергей Исаев
актер, автор команды КВН "Уральские пельмени"
Если кратко, то Надежда Васильевна отстаивает необходимость построить храм святой Екатерины. Аргументирует она эту точку зрения не только тем, что власти взорвали религиозное учреждение еще в 1930-х, но и тем, что на проспекте Ленина есть памятник Свердлову, который является символом Свердловска. Чтобы перебить в массовом сознании эту ассоциацию, Екатеринбургу нужен храм покровительницы.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошел восьмидневный массовый протест против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Стройку остановили, а вскоре демонтировали забор, который стал поводом для противостояния. Сейчас мэрия, гордума и общественность подбирают альтернативные площадки для строительства храма.

ЕТВ внимательно следит за развитием событий вокруг храма святой Екатерины. Все новости по теме можно прочитать здесь:
Взрыв как итог распада
Почему уничтожили храм святой Екатерины? Ответы в жизни его прихожан с 1918 года.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале ««Пельмень» Исаев опубликовал письмо архитектора в поддержку храма»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Скверная история, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, протесты, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Гости Екатеринбурга
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
От Светланы Зенковой
Как создаются новые фантастические миры?
11 июня в 19:30
С Евгений Гаглоев, Олег Раин