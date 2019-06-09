«Пельмень» Исаев опубликовал письмо архитектора в поддержку храма

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Напомним , в середине мая в Екатеринбурге прошел восьмидневный массовый протест против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Стройку остановили , а вскоре демонтировали забор , который стал поводом для противостояния. Сейчас мэрия , гордума и общественность подбирают альтернативные площадки для строительства храма.





ЕТВ внимательно следит за развитием событий вокруг храма святой Екатерины. Все новости по теме можно прочитать здесь:

Если краткото Надежда Васильевна отстаивает необходимость построить храм святой Екатерины. Аргументирует она эту точку зрения не только темчто власти взорвали религиозное учреждение еще в 1930-хно и темчто на проспекте Ленина есть памятник Свердловукоторый является символом Свердловска. Чтобы перебить в массовом сознании эту ассоциациюЕкатеринбургу нужен храм покровительницы.