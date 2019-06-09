«Пельмень» Исаев опубликовал письмо архитектора в поддержку храма
14:36, 09 Июнь 2019
Жительница улицы Урицкого передала исписанные вручную листки после спектакля по Шукшину.
Актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев продолжает поддерживать строительство храма святой Екатерины. В своем Insagram он опубликовал письмо архитектора Надежды Васильевны, бабушки 70-75 лет, которое она ему передала после вчерашнего спектакля «Калина Красная».
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После спектакля подошла ко мне женщина (как я выяснил позже, Надежда Васильевна архитектор в возрасте примерно 70-75 лет, живущая на улице Урицкого, чтоб было понятно всем, на улице, которая примыкает к площади Театра Драмы) и сказала: Сергей. Я знаю, что вы человек публичный и вас могут услышать. Меня — нет. Меня не то чтобы не слышат, меня удаляют, удаляя мой комментарий на сайте Е1.
Не хотят меня слышать те, кто решение для себя принял. И может принял его задолго до событий в сквере.
И протягивает мне три листка бумаги, исписанные вручную. Отнесите, просит, куда-нибудь, или передайте, по возможности, кому-нибудь мнение скромного архитектора.
И ушла.
Не хотят меня слышать те, кто решение для себя принял. И может принял его задолго до событий в сквере.
И протягивает мне три листка бумаги, исписанные вручную. Отнесите, просит, куда-нибудь, или передайте, по возможности, кому-нибудь мнение скромного архитектора.
И ушла.
Если кратко, то Надежда Васильевна отстаивает необходимость построить храм святой Екатерины. Аргументирует она эту точку зрения не только тем, что власти взорвали религиозное учреждение еще в 1930-х, но и тем, что на проспекте Ленина есть памятник Свердлову, который является символом Свердловска. Чтобы перебить в массовом сознании эту ассоциацию, Екатеринбургу нужен храм покровительницы.
Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошел восьмидневный массовый протест против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Стройку остановили, а вскоре демонтировали забор, который стал поводом для противостояния. Сейчас мэрия, гордума и общественность подбирают альтернативные площадки для строительства храма.
ЕТВ внимательно следит за развитием событий вокруг храма святой Екатерины. Все новости по теме можно прочитать здесь:
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