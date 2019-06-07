Высокинский и архитекторы поставили плюсы и минусы площадкам под храм
Заседание экспертного совета архитекторы под руководством Александра Высокинского начали с обсуждения критериев, по которым следует оценивать площадки для строительства собора святой Екатерины, предложенные горожанами. Их оказалось пять.
1. Храм должен быть построен в историческом центре города.
2. Место должно обладать градостроительной значимостью.
3. У земельного участка не должно быть имущественного обременения.
4. Размер территории для храма должен быть достаточным для размещения кафедрального, а значит, большого собора.
5. Инженерно-транспортная инфраструктура должна быть благоприятна и доступна и пешеходам, и автомобилям.
Приступив к обсуждению первой площадки — пустырю на перекрестке улиц Фурманова и Белинского — мэр и архитекторы столкнулись с препятствием: что считать историческим центром. Но в итоге справились и решили раздвинуть его границы — за Московскую до «Екатеринбург Арены», по Большакова в сторону Исети и за Макаровский мост.
После этого обсуждение участков стало конструктивнее, оперативнее и продуктивнее. А помимо привычных и знакомых с детства знаков «плюс» и «минус» родился третий, очень напоминающий сатанинский крест — минус, перечеркнутый знаком вопроса. Его предложили использовать в спорных ситуациях, но в итоге обошлись без зловещего символа.
Gif: Николай Пекарский, ЕТВ
Пустырь на перекрестке Белинского-Фурманова
Поскольку этот участок был первым в списке, его обсуждение было самым долгим. «Мы пытаемся прощупать алгоритм. У нас нет догм», — объяснил Александр Высокинский. В итоге, наградив пустырь одним минусом за имущественное обременение — из четырех гектаров два принадлежат ФСБ — архитекторы сразу же обозначали его позицию как фаворита.
Участок на месте недостроенной гостиницы «Дели» на улице Куйбышева
Архитекторы раскритиковали «градостроительную значимость места»: «Место хорошее, но если мы поставим церковь, это не будет плюс. Там рядом будет Ледовая арена» (как оказалось позднее — совсем не факт). Открестились от идеи создать площадь всех религий: «Если мы говорим о кафедральном соборе, представители других религий нам возразят — у вас храм большой, а у нас — маленькие». Александр Высокинский признался, что встречался с собственником участка: «Его оценка объекта — около миллиарда». В итоге, признав, что в ходе заседания «творческое мировоззрение мы пытаемся загнать в прокрустово ложе технологий», территория открыла список аутсайдеров.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Сквер у театра драмы
«Мы же хотели сдвинуть храм? Давайте не будем называть этот участок сквером у драмтеатра?», — предложил один из архитекторов. «Все уже привыкли к этому названию. И неважно как мы обозначим его сейчас», — парировал Высокинский. В итоге было решено, что площадка полнее подходит под возведением там храма, но «с изменением посадки, параметров и сохранением сквера» [непонятно как — прим. ЕТВ].
Заброшенная больница в Зеленой роще
Участок был выкинут без обсуждения, поскольку здание является объектом культурного наследия.
Пустырь за Макаровским мостом
«Где это?», «Мне не нравится слово „пустырь“», «Это акватория?», «Как называем? Сквер за УрГУПСом?», «Это, скорее, парк уже», «Это не скорее, а просто парк» — посыпались реплики архитекторов. Посмотрев на карту, Высокинский обозначил место — действительно, за Макаровским мостом парк рядом с УрГУПСом. Набрав столько же плюсов, что и пустырь на Белинского-Фурманова, участок пополнил список фаворитов.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Площадь Труда
Удивительно, но историческое место храма святой Екатерины было молниеносно отвергнуто архитекторами: «Здесь просто места не хватает, если мы говорим о кафедральном соборе».
Площадь 1905 года
Этот участок тоже отвергли довольно быстро. По критерию, который озвучил Михаил Вяткин: «Есть определенная угроза противостояния. Решения построить храм на площади Труда и площади 1905 года приведут к конфликтам». Подкрепили отказ от этого варианта еще одним важным аргументом: «Тогда у нас площади не будет. Градостроительная значимость никакая — раз потеряем что-то».
Зеленая роща
На защиту территории от церковной застройки встал Александр Высокинский: «У нас договоренность с защитниками [сквера — прим. ЕТВ], что мы не включаем парки и скверы».
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Здание на Горького, 17, бывший Приборостроительный завод
Внезапно объект и земля, принадлежащие УГМК, попали в число лидеров. Исторический центр — плюс, градостроительная значимость — плюс, размерность — плюс, инженерно-транспортная структура — плюс. Минус один — имущественное обременение (но когда это кого-то останавливало?). Сомнения архитекторов — нужны ли епархии два храма в пятистах метрах друг от друга — развеял мэр, справедливо заявив, что это «им решать».
На месте катка и парковки за башней Исеть
Эксперты не увидели в этой точке градостроительной значимости для будущего кафедрального собора. Александр Высокинский засомневался в возможности договориться и с собственником участка (а это вновь УГМК), и с инвесторами (среди них — тоже УГМК): «Если меценаты скажут „нет“, так тому и быть».
Акватория за Макаровским мостом
«Это же надо с федералами согласовывать», — заявил мэр Екатеринбурга. Затем члены экспертного совета засомневались в инженерно-транспортной доступности участка. И вспомнили, что благоустройством набережной в этом месте будет заниматься компания «Брусника»: «Они разрабатывают проект. А потом мы им вдруг говорим — а теперь у вас на воде будет храм».
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Храм-на-воде
Отвергнутый почти два года назад проект вновь всплыл и оказался одним из лучших. «Лучше на воде, чем в сквере» — это основной довод в пользу этого решения в 2019 году. Красиво и оригинально — аргументы, которые сохранились с 2017-го. Правда, возникли вопросы. Например… «А как туда верующие крестным ходом пойдут?» — А как Иисус по воде ходил… «А если пожар, смогут ли пожарные машины подъехать?» — Горящий храм посреди воды…
На месте снесенной телебашни
И снова очень неожиданно участок оказался в числе потенциально возможных с точки зрения архитекторов. В начале обсуждения прозвучало робкое «надо вычеркнуть». Но оно не было услышано. И, поставив уже традиционный минус в графе «имущественное обременение» — территория принадлежит, конечно же, УГМК, по остальным пунктам вариант набрал «плюсы». Слова о том, что «угроза — это мечеть», не напугали большинство. И будущее Ледовой арены оказалось под угрозой.
Фото: проектная документация
После обсуждения 13 самых популярных вариантов архитекторы
предложили рассмотреть еще одну площадку — на перекрестке улиц Ленина и
Татищева. Там в свое время УГМК собирались строить башни «Стражи
Урала». Со временем проект законсервировали, но в планах он все равно
остался.
В итоге архитекторы выбрали эту и еще пять площадок: Фурманова — Белинского, сквер у Драмтеатра (с корректировкой), Приборостроительный завод, акватория Макаровского моста и место снесенной телебашни.