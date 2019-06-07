Высокинский и архитекторы поставили плюсы и минусы площадкам под храм

Здание на Горького, 17, бывший Приборостроительный завод

Внезапно объект и земля, принадлежащие УГМК, попали в число лидеров. Исторический центр — плюс, градостроительная значимость — плюс, размерность — плюс, инженерно-транспортная структура — плюс. Минус один — имущественное обременение (но когда это кого-то останавливало?). Сомнения архитекторов — нужны ли епархии два храма в пятистах метрах друг от друга — развеял мэр, справедливо заявив, что это «им решать».

На месте катка и парковки за башней Исеть

Эксперты не увидели в этой точке градостроительной значимости для будущего кафедрального собора. Александр Высокинский засомневался в возможности договориться и с собственником участка (а это вновь УГМК), и с инвесторами (среди них — тоже УГМК): «Если меценаты скажут „нет“, так тому и быть».

Акватория за Макаровским мостом

«Это же надо с федералами согласовывать», — заявил мэр Екатеринбурга. Затем члены экспертного совета засомневались в инженерно-транспортной доступности участка. И вспомнили, что благоустройством набережной в этом месте будет заниматься компания «Брусника»: «Они разрабатывают проект. А потом мы им вдруг говорим — а теперь у вас на воде будет храм».