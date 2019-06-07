Водонапорную башню на Сортировке все-таки сносят

Башню на улице Червонной на Сортировке продолжают сносить. Это уже вторая попытка избавиться от сооружения за последнюю неделю. Ранее снос приостановили, потому что в управление госохраны поступило предложение признать сооружение объектом культурного наследия Свердловской области. «По закону должны рассмотреть и дать ответ. В уведомлении не указывают, запрещено или нет нам сносить. Я притормозил [снос] в том плане — хотят ребята, ну пожалуйста. Самое главное чтобы здраво мыслили, что они делают», — сказал во вторник, 4 июня, генеральный директор СТП-Уралмаш Денис Дранков.

Но обращение не спасло башню. Сегодня утром, 7 июня, ее опять начали разрушать. Об этом ЕТВ сообщил екатеринбургский активист Ильдар Хабибуллин.