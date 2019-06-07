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Водонапорную башню на Сортировке все-таки сносят

10:59, 07 Июнь 2019
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Фото: Ильдар Хабибуллин / Facebook
В первый раз активисты отстояли объект. Его попросили признать культурным наследием. Но это не помогло.

Башню на улице Червонной на Сортировке продолжают сносить. Это уже вторая попытка избавиться от сооружения за последнюю неделю. Ранее снос приостановили, потому что в управление госохраны поступило предложение признать сооружение объектом культурного наследия Свердловской области. «По закону должны рассмотреть и дать ответ. В уведомлении не указывают, запрещено или нет нам сносить. Я притормозил [снос] в том плане — хотят ребята, ну пожалуйста. Самое главное чтобы здраво мыслили, что они делают», — сказал во вторник, 4 июня, генеральный директор СТП-Уралмаш Денис Дранков.

Но обращение не спасло башню. Сегодня утром, 7 июня, ее опять начали разрушать. Об этом ЕТВ сообщил екатеринбургский активист Ильдар Хабибуллин.

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Снос башни на Сортировке

Фото предоставлено Ильдаром Хабибуллиным

Напомним, конфликт вокруг башни разгорелся в выходные. Местные власти начали демонтаж водонапорной башни, но защитники здания решили провести на площадке рядом субботник и концерт.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, башня, сортировка, снос, активист
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