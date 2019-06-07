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Трамвайную ветку из Академического обсудят вместе с горожанами

11:46, 07 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Высказать свое мнение о строительстве можно с 7 по 12 июня на сайте мэрии или на информационных стендах в администрации.

Строительство трамвайной ветки из Академического вынесли на общественные обсуждения. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил провести их с 7 по 12 июня, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации уральской столицы. Основная задача магистрали — связать отдаленный район с центром города и другими его частями, в том числе Юго-Западом, ВИЗ, Заречным. Трамвайную линию хотят проложить подальше от проезжей части, чтобы ее пропускная способность была больше.

Информацию об общественных обсуждениях разместят на сайте мэрии Екатеринбурга сегодня, 7 июня. На момент публикации новости информации о строительстве трамвайной линии по улице Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева не было. Кроме того, до 12 июня проекты появятся на стендах в здании городской администрации.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, обсуждения, строительство, Академический, трамваи, Свердловская область , Екатеринбург
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